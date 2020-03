Toutes vos questions sur les addictions, l'alcoolisme et vos inquiétudes en ces temps de confinement ; les conseils séries et TV de Xavier Leherpeur, Redwane Telha ; réflexions philosophiques avec les pensées d'Henry David Thoreau.

Les addictions au temps du confinement

Vos questions santé autour de l’épidémie de Covid-19, tout particulièrement sur les addictions et la consommation d’alcool au temps du coronavirus, avec le Pr Amine Benyamina et les Dr Laurent Karila et Fatma Bouvet de la Maisonneuve.

Qu'est-ce qu'une addiction ? À partir de quel moment tombe-t-on dans une addiction ?

Amine Benyamina :"C'est lorsque le comportement répété de consommation ou de comportement tout court entraîne la privation de la liberté et que lorsqu'on ne peut pas consommer le produit, on voit se développer des signes de manque et une modification de son environnement et que la grande majorité de l'activité et de la pensée est obnubilée par la quête à la consommation du produit".

On tombe dans une addiction lorsqu'on ne peut plus se passer de la consommation du produit ou du comportement, et qu'à l'arrêt on a des manifestations, soit physiques, soit psychologiques, liées à cet arrêt avec des dommages qui peuvent s'installer aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychologique ou bien dans sa relation aux autres".

Les personnes atteintes d'une addiction en période de confinement

Laurent Karila : "Ce n'est pas parce qu'il y a un confinement que la pathologie s'arrête. Le contexte du confinement amplifie l'effet. Ce facteur environnemental peut aggraver ou exacerber le processus addictif".

Faut-il craindre une augmentation des comportements addictifs ?

Fatma Bouvet de la Maisonneuve : "C'est une période à risques de consommation chez les personnes addictes et chez des personnes qui ne sont pas a priori addict, mais qui, à l'occasion de cette angoisse, de cet ennui y ont recours, tout particulièrement à l'alcool, pour se sentir moins stressés".

Pourquoi ne pas profiter de cette période pour essayer d'arrêter de fumer ?

Amine Benyamina : "Le confinement n'a pas que des aspects négatifs. Il y a des personnes à côté du risque qui y trouvent la motivation pour enclencher la diminution de leur consommation. C'est l'occasion de faire attention, de se donner des limites et probablement de faire baisser sa consommation pour des raisons liées au poids et à la santé".

Est-ce que le tabac aggrave le Covid-19 ?

Amine Benyamina : "La littérature a montré clairement que les personnes tabagiques étaient en position de vulnérabilité exacerbée au Covid- 19 pour des raisons évidentes liées à la sphère respiratoire et pulmonaire".

Ce confinement risque-t-il d'accroître l'addiction aux écrans ?

Laurent Karila : "Oui, clairement, les gens sont connectés sur les réseaux sociaux. Tout ça a été exacerbé et il faut être prudent. Il faut moduler votre consommation d'écrans au même titre qu'il faut moduler votre consommation d'autres choses. Tout ça, ce n'est pas critiquable dans le contexte mais il faut donner un message de prévention".

La multiplication des apéros Skype, WhatsApp... et les risques potentiels

Laurent Karila : "Les apéros peuvent être organisés, il faut rappeler les recommandations de santé publique : deux verres maximum par jour, pas tous les jours avec deux jours off si possible. Et on peut se faire des apéros sympa avec autre chose que de l'alcool".

À votre disposition des numéros d'aide

Le numéro Drogue Info Service (gratuit) : 0 800 23 13 13

Alcool Info Service : 0 980 980 930

Le Focus : "J'ai cassé mes lunettes" avec Alain Gerbel, président de la Fédération Nationale des opticiens de France

Le conseil série

Le journaliste Xavier Leherpeur prend le temps de vous conseiller une série dont il existe deux saisons : Sex Education à regarder ou pas en famille.

Une série qui aborde toutes les préoccupations des ados et de leurs parents

Le temps de regarder la TV

Redwane Telha de "L’Instant M" prendra le temps de regarder la télé et nous conseillera une sitcom culte : Malcolm du lundi au vendredi à 11h30 sur 6ter.

On ne peut qu'aimer cette famille authentique !

La réflexion philosophique

Nous prendrons également le temps de réfléchir, avec une pause philosophique proposée ce matin par Alexandre Lacroix de "Philosophie Magazine" qui s’appuiera sur le philosophe américain Henry David Thoreau avec son livre "Walden ou la vie dans les bois" :

Un ouvrage écrit au milieu du XIXe siècle où l'auteur raconte une expérience de retrait volontaire de la vie sociale qu'il a vécue volontairement. L'auteur est allé se construire une cabane isolé de tout. C'est son journal de bord des années de vie sobre dont il s'agit ici.

Il interroge le rapport au temps, l'occasion d'écarter ce qui nous agite, puis son rapport au monde et la question de la solitude

