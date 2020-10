Les chats, les chiens, les oiseaux, les poissons, les lapins pour ne citer qu'eux. Les animaux domestiques sont nombreux en France. Plus d’un foyer sur deux en possède au moins un. Quels sont ces liens uniques qui nous unissent avec les animaux ?

Les animaux domestiques qui nous font du bien © Getty / Capuski

On s’interroge aujourd’hui sur le lien singulier qui nous unit à ces bestioles… qui rentrent de plus en plus dans les maisons, s’installent sur le canap… bientôt ils ouvriront le frigo… il n’y a pas si longtemps, le chien était à la niche, pas à se la couler douce au coin du feu…

Mais on peut bien leur ouvrir un peu la porte, tant leurs bienfaits sont nombreux… les études sont assez unanimes, anti stress, producteur de dopamine, réducteur de risque d’AVC… ces sacs à puces nous font du bien.

L’animal ne porte aucun jugement de valeur… il nous accepte tel que nous sommes, il révèle peut être la part d’humanité qu’il y a en nous…

Et en plus quand ils font la gueule, ça ne dure pas longtemps !

Sur l’appli de France inter ou au 0145247000, racontez le lien qui vous unit à votre animal, si proche et à la fois si différents… Et si jamais vous avez envie de miauler ou d’aboyer, sur l’antenne de France inter, c’est le moment ou jamais !

Avec

Claude Béata , vétérinaire comportementaliste

, vétérinaire comportementaliste Eric Baratay, historien

historien Sylvie Di Filippo ,chef du service cardiopédiatrie à l'hôpital Louis Pradel à Lyon

,chef du service cardiopédiatrie à l'hôpital Louis Pradel à Lyon Hassen Bouchadour , dresseur du cheval Peyo

, dresseur du cheval Peyo Hélène Gateau , vétérinaire, à la direction de Dr Good Véto

, vétérinaire, à la direction de Dr Good Véto Guillemette Odicino

Thibaut de Saint Maurice

