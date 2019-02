Mandarine, cédrat, bergamote, citron vert, yuzu, orange de Séville, orange amère, kumkat, main de Bouddha, pamplemousse… Les bienfaits des agrumes par temps froid. Comment les choisir ? Les conserver ? Quelques recettes à base de citron, orange, pamplemousse...

Les bienfaits des agrumes © Getty / Marko Crnoglavac / EyeEm

La seule évocation de noms d’agrumes stimule notre imagination, rappelle des parfums ensorcelants et stimulants, des saveurs acidulés, sucrés, fraîches… Les agrumes sont plus que jamais les rois des fruits pour affronter les rigueurs de l’hiver…

Nous verrons ce matin quelles sont leurs qualités nutritionnelles, leurs bienfaits pour notre santé…

Comment bien les choisir ? On se souvient tous par exemple de ces clémentines à la peau soufflées sans goût et sans jus…

Comment les conserver au mieux ?

Nous vous proposerons également quelques bonnes recettes à base de citron, d’orange ou encore de pomelo…

Nous attendons toutes vos questions sur les agrumes au 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de GBVF et l’appli France Inter.

N’hésitez pas partager vos meilleures recettes…

avec :

Danièle Gerkens, directrice de la rédaction de Elle à table

directrice de la rédaction de Elle à table Par téléphone : François Luro, chercheur ingénieur agronome, unité AGAP à l'INRA en Corse

chercheur ingénieur agronome, unité AGAP à l'INRA en Corse Catherine Lacrosnière, médecin nutritionniste, auteure de L'alimentation anti-inflammatoire paru aueditions Albin Michel

médecin nutritionniste, auteure de L'alimentation anti-inflammatoire paru aueditions Albin Michel Clotilde Jacoulot, Meilleur Ouvrier de France primeur

Meilleur Ouvrier de France primeur Andrée Zana-Murat, auteure du Livre de cuisine ed. Livre de poche

en Partenariat avec Elle à table

La petite philosophie de la vie quotidienne Marie Robert

LES AGRUMES/QUELQUES RECETTES d'Andrée Zana-Murat

Pour la Kémia

Œufs durs coupés dans la longueur en 6 ou 8, arrosés de jus de citron, salés et poivrés.

On peut poudrer d’un peu de paprika pour la couleur

Boutargue débarrassée de son enveloppe en paraffine, coupée en minces tranches et arrosée de jus de citron. Certains ajoutent un mince filet d’une très bonne huile d’olive.

Navets marinés- Torchi left

Macération : au moins 24 h

3 navets ronds

1/2 poivron rouge

1/2 arenge (phonétique pour orange amère) ou 1 citron

1/2 citron (jus)

1 cuil. à café d'harissa

1 filet d'huile d'olive, sel, poivre

Choisir des navets très frais et très fermes.

La veille, couper les 2 extrémités des navets. Les rincer et les essuyer. Gratter la partie blanche si besoin et conserver la partie violette de la peau. Les couper en deux, puis détailler de fines tranches en tournant autour de l'axe central.

Rincer le poivron, l'épépiner et le couper en lanières. Éplucher l'orange amère. Couper la pulpe en lamelles.

Mélanger les morceaux de navets, de poivron et d'orange dans un petit saladier ou un bol. Arroser de jus de citron (si l'arenge est sèche), saler, poivrer et ajouter l'harissa.

Laisser macérer et dégorger pendant au moins 24 h. Remuer aussi souvent que possible.

Cette préparation se garde 3 à 4 jours couverte d'un filet d'huile dans un bocal en verre.

Plus relevé : Ajouter 2 petits piments verts épépinés et émincés

« Salade » d’artichauts et/ou de citrons cuits (Torchi ganaria)

Pour 1 ravier

Préparation : 15 min

Cuisson : 30 min

1 gros citron à peau épaisse + ½ citron (jus)

4 artichauts violets

3 gousses d'ail

1 petite botte d'oignons nouveaux

1 petit bulbe de fenouil (ou ½)

1 pointe de concentré de tomate

3 cuil. à soupe d'huile d'olive

1/2 cuil. à café d'harissa

Sel, poivre

Passer le citron sous l'eau chaude, l'essuyer, le couper avec sa peau en gros quartiers (8).

Le plonger 2/3 min dans l’eau bouillante pour atténuer son amertume.

« Tourner » les artichauts : les effeuiller, s'arrêter quand on atteint les feuilles tendres. Trancher juste leur bout pointu. Retirer le foin et couper le fond d'artichaut en 12 lamelles s'il est gros, en 8 s'il est petit. Les frotter avec le 1/2 citron pour éviter qu'ils ne noircissent.

Éplucher les oignons. S’ils sont petits, les garder entiers, sinon les couper en deux. Éplucher l'ail. Fendre chaque gousse et en retirer le germe. Rincer le fenouil et le découper en minces quartiers en tournant autour du trognon.

Dans une sauteuse, verser l'huile, poser les oignons, l'ail, le concentré de tomate et l'harissa. Saler, poivrer et ajouter les autres légumes.

Démarrer à grand feu, faire revenir le tout en remuant, puis couvrir d'eau au ras des aliments. Dès l'ébullition, baisser le feu, couvrir et attendre que tout soit cuit. Rectifier l'assaisonnement. La sauce doit être courte et les légumes entiers.

Servir froid dans un grand bol évasé.

Bon à savoir

- Retirer le zeste du citron si l’on craint son amertume

- Le choix des artichauts violets est impératif. Les artichauts bretons sont trop sucrés et farineux pour cette recette.

- On peut remplacer les oignons nouveaux par un gros oignon émincé grossièrement.

- Le fenouil est ici facultatif mais on peut réaliser la même salade à base uniquement de fenouil.

- Le concentré de tomate est utilisé pour sa couleur.

- S'organiser : On peut en préparer de grandes quantités et/ou à l’avance, cette "salade" se gardant 3 à 4 jours.

Cette « salade » cuite se déguste à l’apéritif avec la kémia mais en plus grande quantités elle peut accompagner un poisson ou une viande.

Salade tunisienne-Salade israëlienne (Slata jida)

Plutôt une salade d'été. En Tunisie, les crudités sont coupées en minuscules morceaux comme pour un minestrone. Paresseux, s'abstenir. Pas question de bâcler. Plus c'est petit, meilleur c'est. En Israël, cette salade est servie du matin au soir, on en prépare donc de plus grandes quantités en coupant les crudités en plus gros morceaux.

Pour 1 petit ravier

1 belle tomate

1/4 de concombre ou 1 petit

1/4 de poivron rouge

1/4 de poivron vert

2 oignons nouveaux

4 brins de persil plat

1 petit citron

Sel, poivre

1 filet d'huile d'olive

Rincer toutes les crudités sans les éplucher. Retirer pépins et pédoncules des poivrons et les pépins du concombre. Garder la tige verte des oignons. Le persil est lavé, séché, effeuillé et ciselé. Armé d'un bon couteau, d'une planche en bois et de patience, tout couper en morceaux de 5 à 7 mm. Couper ½ citron en fines lamelles et les lamelles en petits morceaux.

Assaisonner de sel, de poivre, du jus de l’autre ½ citron et d'huile d'olive. Parsemer de persil.

Bon à savoir

- Tomates, poivrons, oignons, concombre, persil et citron sont les ingrédients de base. On peut en rajouter d'autres, mais pas tous. Par exemple, du fenouil ou un petit cœur de céleri en branches, (mais pas les 2 ensemble), des radis… de la menthe fraîche ciselée…

- Pour les adeptes du relevé, ajouter un petit piment vert, soit en gros morceaux, juste pour parfumer, soit coupé comme le reste.

- le citron : en retirer le zeste si on trouve son goût trop fort.

- Cette salade d'été accompagne à merveille viandes et poissons grillés.

- Salade fattouche : on ajoute à cette salade de crudités des croutons de pain rôtis ou de la pita badigeonnée d’huile d’olive, parsemée de zaatar et passée au four jusqu’à ce qu’elle soit dorée. L’émietter sur la salade ou s’en servir comme du pain.

- Ma Nona avait l'habitude de garder une cuillerée de salade un peu confite de la veille pour parfumer celle du lendemain.

Citrons confits

Pour 1 bocal

Macération : 15 jours

1 dizaine de petits citrons à peau fine (beldi ou lime)

La saumure : eau, gros sel

Choisir la bonne taille de bocal en le remplissant de citrons qui doivent être bien serrés.

Le bocal sera rincé à l'eau bouillante pour éliminer toute impureté.

Remplir ce bocal aux 3/4 d'eau et la verser dans une casserole, saler au gros sel, le faire fondre (pour s'assurer que la teneur en sel est la bonne, y plonger un œuf cru qui doit légèrement flotter). Le cercle que décrit l'eau autour de sa partie émergée doit avoir la taille d'une pièce de 10 centimes, sinon rajouter du sel jusqu'à obtenir cette figure.

Retirer l'œuf, chauffer la saumure sans la faire bouillir.

Retirer queues et pédoncules, rincer les citrons à l'eau très chaude et les essuyer. Les couper en croix jusqu'à la moitié. Les ranger dans le bocal, en les tassant, côté fendu au-dessus. Couvrir de saumure et fermer le bocal le lendemain seulement. Les citrons auront tendance à remonter. Ils doivent tous impérativement être immergés dans la saumure, sinon la partie découverte pourrira. Il faudra donc bricoler un poids en bois ou en plastique. Bâtonnets en bois que l'on croise, petit dispositif en plastique vert que l'on trouve dans certains bocaux de cornichons…

Bon à savoir : Attendre 15 jours avant de consommer ces citrons dans un tajine ou en condiment pour la kémia, l'assiette tunisienne ou un méchoui.

Selon les goûts ou les usages, on utilisera des citrons à grosse peau entiers, en rondelles ou en quartiers.

Sauces

Sauce thaïlandaise

2 cuil à soupe de citron vert ou de yuzu ou de combava

3 cuil à soupe de nuoc mam (sauce poisson)

2 cuil à soupe rases de sucre de canne

1 cuil à soupe d’eau (si c’est trop fort en goût)

1 trait d’huile de sésame (facultatif)

1 gousse d’ail écrasée (facultatif)

Avec une salade de papaye verte, un poisson, salade de bœuf thaï.

Assaisonner des salades rafraîchissantes mêlant crevettes ou crabe avec avocat et un fruit comme la mangue ou le pamplemousse… Selon les salades ou les préparations (Pad Thaï…), on peut ajouter 1 cuil à soupe de cacahuètes non salées, grillées et concassées

Vinaigrette aux agrumes

1 orange (zeste et jus), 1/2 pamplemousse (jus), 1 citron (jus), 3 cuil soupe d’huile d’olive,

1 cuil. à café de moutarde, sel

Avec une salade aux agrumes et noix de St jacques ou crevettes ou crabe.

Vinaigrette au pamplemousse (pour émincé poisson cru au pamplemousse)

1 vol de jus pamplemousse, ¼ vol de jus citron, 3/4 vol d’huile d’olive, sel, poivre

Sauce verte à la pistache et au citron

Sauce : pistaches torréfiées, câpres, herbes (persil, cerfeuil, ciboulette), citron (zeste et jus), huile d’olive, quelques gouttes de vinaigre blanc

Pour accompagner 1 pièce de veau à faire revenir rapidement et doucement, il doit être mi-cuit comme le vitello tonnato. Le couper en tranches fines et le servir froid comme un carpaccio assaisonné de cette sauce.

Idées de salades

Salade d’oranges

Pour 6 personnes

Préparation : 15 min

Ingrédients

6 à 8 oranges

2 échalotes nouvelles (ou 1 oignon rouge)

1 filet d’huile d’olive

Sel, poivre du moulin

A l’aide d’un couteau bien aiguisé, peler les oranges à vif. Couper les 2 calottes à la base du fruit et autour de la trace de la tige. Poser le fruit sur sa base. Trancher au ras de la peau fine en entamant légèrement la chair. Couper des tranches d’1/2 cm d’épaisseur dans la largeur (parallèles à la base du fruit) dans un plat creux de service pour récupérer le jus.

Eplucher les échalotes ou l’oignon et couper des lamelles assez fines. Les ajouter dans le plat.

Récupérer un peu de jus d’orange et y faire fondre le sel. Verser sur les oranges. Arroser d’un filet d’huile d’olive et poivrer.

Recouvrir d’un film transparent et laisser en attente au frigo.

Sortir le plat 10 min avant de déguster.

Ou alors. Parfumer cette salade de persil, menthe ou coriandre grossièrement ciselé. L’enrichir d’1 poignée de petites olives noires. &Astuce. Pour ceux qui ont du mal à digérer l’oignon cru. Le trancher, l’arroser de jus de citron et saler. Réserver le temps de préparer tout le reste. L’oignon va ainsi « cuire » dans le citron. Il sera moins pimpant d’aspect mais plus digeste.

Orange, avocat, coriandre

2 petits avocats en dés

2 oranges en dés

1 gousse d’ail écrasée

½ oignon rouge en petits dés

½ citron vert (jus)

Coriandre fraîche

Huile d’olive

Orange, carotte, féta, olive

Carottes rôties, Oranges, Féta, Olives Kalamata

Oranges, fenouil, pecorino, huile d’olive

Soupes

Soupe de courgettes jaunes au citron et au riz

Pour 6 assiettes

3 grosses courgettes jaunes

2 à 3 oignons frais

2 à 3 gousses d’ail

1 citron (zeste et ½ jus)

2 cubes de bouillon de volaille

100 g de riz rond

1 cuil. à café de curcuma

Huile d’olive, sel, poivre

Couper les courgettes en dés sans les peler. Emincer les oignons, écraser l’ail.

Faire revenir à l’huile d’olive oignon et ail puis la courgette avec le zeste. Ajouter le curcuma, le bouillon de volaille, le jus de citron et le riz. Verser 3 bols d’eau chaude. Couvrir et cuire jusqu’à ce que le riz soit cuit.

Bouillon de poulet, vermicelles, œuf et citron

Faire revenir les vermicelles dans un trait d’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Verser le bouillon ou de l’eau + 1 cube.

Quand les vermicelles sont cuits, verser un œuf battu en filet en remuant sans arrêt pour épaissir la soupe et déguster avec un trait de jus de citron.

Parfumer de coriandre fraîche finement ciselée.

Essayer de trouver des vermicelles un peu épais (épiceries italiennes).

Pâtes

Ma salade de pâtes au thon, tomates et citrons confits

Pour 1 kg de pâtes

4 boîtes de pulpe ou de coulis (4x petites boîtes)

8 gousses d’ail

6 boîtes de thon à l’huile d’olive (600 g égoutté)

6 à 8 petits citrons confits (beldi) coupés en dés

30 tomates cerises coupées en 2

1 botte de persil ciselé

1 petit bocal d’olives italiennes dénoyautées ou autres

Câpres

Le coulis : faire revenir doucement l’ail écrasé dans au moins 10 cl d’huile d’olive, verser le coulis et cuire 20 min.

Cuire les pâtes al dente, les égoutter grossièrement et les mélanger au coulis à l’ail.

Laisser refroidir et ajouter le reste. Rectifier l’assaisonnement.

Tagliatelles au citron (al limone)

Pour 6 personnes

Préparation : 5 min

Cuisson : 11 min (pâtes) + 10 min (sauce)

Ingrédients

Les pâtes

600 g de tagliatelles ou linguine

3 cuil. à soupe de gros sel

La sauce

4 citrons

100 g de beurre

20 cl de crème fleurette (liquide)

150 g de parmesan

Sel, poivre

Râper le parmesan. Rincer les citrons à l’eau très chaude et les essuyer.

Dans une petite casserole, faire fondre le beurre à feu très doux et râper les zestes au-dessus, laisser infuser 2 min, ajouter la crème fleurette et le parmesan (8 cuil. à soupe), saler et poivrer. Laisser réduire 5 min.

Cuire les pâtes dans une grande quantité d’eau bouillante salée. Garder une louche d’eau de cuisson.

Égoutter et verser les pâtes dans la sauce. Si celle-ci est trop courte, la détendre avec l’eau de cuisson réservée. Bien mélanger

Plats

Poisson au citron de Mamie de Ketty

Pour 4 personnes

Marinade : de 15 à 30 min (en même temps que la sauce)

Cuisson : 30 min (dont 10 pour le poisson)

800g à 1kg de poisson blanc à chair fine en tranches (bar, mérou, daurade, colin)

4 gousses d'ail

4 cuil. à soupe de coulis de tomate

1 poivron rouge

1 citron

4 cuil. à soupe d'huile d'olive, sel, poivre

Retirer le zeste du citron (il ne sera pas utilisé). Presser le jus, retirer les pépins. Couper ce qui reste (peau blanche et pulpe) en lamelles.

Les tranches de poisson sont salées, poivrées et arrosées de la moitié du jus de citron.

Peler l'ail. Rincer le poivron, retirer pépins et pédoncule et couper en lamelles.

Dans une sauteuse, verser l’huile, ajouter ail écrasé, coulis de tomate, lamelles de poivron et de citron, sel et poivre. Quand ça bout, verser un verre d'eau (25 cl). Attendre la reprise de l'ébullition, baisser, couvrir et cuire 30 min. Pocher le poisson 10 min dans cette sauce.

Servir avec du riz pilaf, des pommes de terre vapeur, ou avec les préparations de la kémia.

Les variantes. 1/2 poivron seulement + 2 petits piments.

S'organiser. Pendant que le poisson marine, préparer et cuire la sauce. Ajouter le poisson juste le temps de le pocher.

Tajine de veau au citron de Nona

Pour 6 personnes

Ingrédients

1,2 kg de veau en morceaux (épaule ou plat de côtes)

4 citrons

400 g d'oignons

4 gousses d'ail

4 à 5 brins de persil plat

1 cuil. à soupe de coulis de tomate

1 sachet de Spigol

4 cuil. à soupe d'huile d'olive, sel, poivre

Le citron. Choisir des citrons à peau épaisse. Retirer le zeste et les débarrasser de leur jus. Couper ce qui reste (peau blanche et pulpe sans jus) en huit quartiers dans la longueur. Le persil est rincé, équeuté, ciselé.

Dans une cocotte, verser l’huile et y faire revenir la viande salée puis les oignons émincés 4 à 5 min sans qu'ils colorent. Ajouter le coulis de tomate, l'ail écrasé et le citron.

Verser de l'eau juste au ras des aliments, poudrer de Spigol, rectifier l'assaisonnement et laisser mijoter 2 h. 10 min avant la fin de la cuisson, ajouter le persil rincé, séché et ciselé.

Bon à savoir. Le Spigol est le safran du pauvre. C’est un mélange d’épices qui contient 3 % de safran. On peut le remplacer par du Paellero, du Rizdor ou du safran.

Tajine de poulet aux olives et aux citrons confits

Pour 8 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 1 h

Ingrédients

2 poulets

3 gros oignons

3 gousses d'ail

1 bouquet de coriandre

1/2 bouquet de persil plat

8 cm de gingembre frais

30 cl de bouillon de volaille concentré (ou 2 cubes + 30 cl d’eau)

2 pincées de safran en filaments

3 citrons confits

300 g d'olives violettes ou vertes cassées et amères

6 cuil. à soupe d'huile d'olive

Sel, poivre

Demander au boucher de couper les poulets en morceaux.

Préparer un Bouillon concentré ou dissoudre 2 cubes dans 30 cl d’eau chaude. Éplucher et émincer les oignons. Peler l’ail et le gingembre. Disposer les épices dans un bol, verser le bouillon et l’ail dégermé et écrasé et bien mélanger. Rincer et ciseler les herbes fraîches. Émincer les citrons confits en fines lamelles.

Dans une cocotte, faire revenir les oignons dans un peu d’huile sur feu vif, saler légèrement et attendre qu’ils deviennent transparents. Ajouter les morceaux de poulet et faire rapidement revenir. Verser le contenu du bol. Râper le gingembre (grille fine) au-dessus de la cocotte. Ajouter la moitié des herbes et des citrons confits. Poivrer et rectifier l’assaisonnement. Dès l’ébullition, retirer les blancs de poulet, couvrir et cuire à feu doux. Ne pas saler, le bouillon et les citrons confits le sont déjà.

Si les olives sont salées, les pocher 2/3 min dans de l’eau bouillante et les égoutter.

10 min avant la fin de la cuisson, ajouter les olives et les citrons confits restants, bien mélanger puis poser les blancs de poulet réservés.

La sauce doit être courte et sirupeuse. S'il n'y en a pas assez, ajouter un peu d’eau. S'il y en a trop, retirer le poulet et laisser la cocotte sur feu vif sans couvercle, le temps de réduire le liquide. Remettre le poulet dans la cocotte.

Servir dans un plat creux, décorer des herbes réservées. Accompagner de riz ou de couscous.

Info. La tradition veut que l’on mélange à froid la plupart des ingrédients du tajine. Après un temps de marinade, la préparation cuit tout doucement sur un feu de braises dans un plat en terre surmonté d’un couvercle en forme de chapeau pointu nommé « tajine ». Autres temps, autres techniques. Les citrons confits présentés en bocaux de verre s'achètent dans des épiceries spécialisées et dans la plupart des grandes surfaces. Il s’agit d’une conserve, vous pouvez donc les garder très longtemps. Selon les marques, ils sont plus ou moins gros, veillez à adapter les quantités. Ils sont souvent très salés. Dans ce cas, comme pour les olives, faites-les pocher dans de l’eau bouillante pour les dessaler. À moins de les préparer soi-même.

Ou alors. Vous pouvez supprimer les olives. Remplacez le safran en filaments par 2 à 3 doses de safran en poudre, le gingembre frais par 1 cuil. à soupe de gingembre en poudre.

Astuce. Une fois les oignons et la viande revenus, les épices et les herbes ajoutées, vous pouvez continuer la cuisson du tajine au four.

Osso buco

Pour 8 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 1 h 45

Ingrédients

8 à 12 morceaux de jarret de veau (300 à 350 g par morceau)

3 oignons

3 carottes

1 cœur de céleri ou 3 branches

8 tomates ou 2 boîtes de pulpe (facultatif)

1 cuil. à soupe de concentré de tomate (facultatif)

1 assiette de farine

40 cl de vin blanc sec (2 verres ou 1/2 bouteille)

4 cuil. à soupe d'huile d'olive, sel, poivre

La gremolata

1 botte de persil plat

8 gousses d'ail

1 orange (zeste râpé)

1 citron (zeste râpé)

Demander au boucher de couper de très grosses tranches de jarret en précisant que c'est pour un osso buco. Prévoir 1 morceau par personne, ou un peu plus pour les gourmands.

Éplucher et couper les oignons, les carottes et le céleri en dés et fines rondelles. Plonger les tomates 10 s dans de l'eau bouillante, les peler, les épépiner et les couper en morceaux. Saler et poivrer la viande.

Verser la farine dans une assiette, y rouler chaque morceau de viande, puis le tapoter au-dessus de l'assiette pour faire tomber l'excédent de farine.

Dans une cocotte, faire dorer la viande dans l'huile d'olive à feu moyen pendant environ 10 min puis la retirer et la réserver. La remplacer par les oignons, les carottes et le céleri, saler et faire revenir 5 min. Délayer le concentré de tomate dans le vin blanc et verser le mélange dans la cocotte avec les tomates. Ajouter la viande. Baisser le feu, couvrir et cuire 1 h 30.

Préparer la gremolata : Hacher finement le persil, l'ail et les zestes et les mélanger (si l’ail n’est pas nouveau, couper les gousses en deux dans la longueur et retirer le germe). Ajouter la moitié de ce mélange dans la cocotte15 min avant la fin de la cuisson.

Il faudra surveiller la sauce. Si elle est trop courte, rajouter un peu d'eau. Si elle est trop liquide, finir la cuisson à découvert sauf si la viande est cuite. Dans ce cas, retirer la viande et laisser la sauce réduire.

Servir avec des tagliatelles nature, et présenter le reste de la gremolata dans un petit bol ou des coupelles.

Ou alors. Parfumez l’osso buco de sauge, de romarin, de thym frais, de laurier. Vous pouvez préparer la gremolata avec des zestes de citron uniquement et 2 ou 3 anchois hachés. Pour remplacer la gremolata, ajoutez 2 gousses d'ail écrasées aux oignons et, 15 min avant la fin de la cuisson, 2 morceaux d'écorce d'orange et de citron. Les puristes préparent l'osso buco sans utiliser de tomates. Remplacez les tagliatelles par des pommes de terre vapeur, du risotto ou de la polenta. Info. Fariner la viande sert à la tenir et à épaissir la sauce.

Desserts/Boissons/Confitures

Gâteau à l’orange (et à l’huile d’olive)

Ingrédients

250 g de farine

200 g de sucre en poudre

2 oranges (zeste + jus)

3 œufs

1/2 sachet de levure ou 1

15 cl d'une bonne huile d'olive

1 pincée de sel

Préchauffer le four (180°C/210 °C, th. 6/7).

Râper le zeste des oranges et en presser le jus.

Mélanger dans l’ordre (attendre qu’un ingrédient soit bien incorporé avant d’ajouter le suivant) : œufs et sucre (en réserver 2 cuil. à soupe), jus et zestes d’orange, farine et levure (tamisées à travers un chinois) puis huile et sel.

Huiler un moule (à cake, à manqué ou rectangulaire pour faire des cubes), poudrer du sucre réservé et verser la préparation (ou tapisser le moule de papier sulfurisé et huiler).

Enfourner pour 40 min.

Ou alors : Au beurre. Remplacer l'huile par l'équivalent de beurre et beurrer le moule.

Terrine d’agrumes

Pour 8 à 10 personnes (au moins 4 heures à l’avance)

50 cl de jus d’orange

12 feuilles de gélatine

2 pamplemousses roses

2 oranges

4 kiwis

Accompagnement

150 g de mascarpone, 25 cl de crème liquide, 50 g de sucre en poudre

Faire ramollir la gélatine. Peler les agrumes à vif, laisser sur papier absorbant. Couper les kiwis en petits cubes.

Verser le jus d’orange dans une casserole, le chauffer et y diluer la gélatine.

Verser 1 cm de ce jus dans la terrine, laisser prendre au frigo. Disposer une couche de fruits préalablement trempés dans la gelée, verser une couche de gelée et ainsi de suite en laissant prendre entre chaque couche. Finir par une couche de gelée et laisser au minimum 4 h au frigo.

Mélanger sucre et mascarpone. Fouetter la crème en chantilly et l’incorporer au mascarpone.

Pour démouler, tremper le fond dans de l’eau bouillante. Servir avec la crème.

Agrumes en gelée de thé Earl Grey

Pour 4 personnes

2 oranges

1 pamplemousse rose

2 mandarines

1 c à soupe de thé Earl Grey

4 feuilles de gélatine (4x2g)

Les oranges croustillantes

2 oranges sanguines

Sucre en poudre

Ramollir la gélatine en la trempant dans un bol d’eau froide.

Faire bouillir 20 cl d’eau, ajouter le sucre, laisser infuser le thé 4 min et filtrer.

Presser les mandarines au-dessus de la casserole de thé filtré. Remettre sur le feu pour réchauffer le liquide. Egoutter les feuilles de gélatine et les laisser fondre dans ce liquide chaud en remuant.

Peler les oranges et le pamplemousse à vif, répartir dans des verrines et verser la gelée. Laisser refroidir et glisser au frigo.

Préchauffer le four à 90°C. Couper les oranges en tranches très fines, les poser sur une plaque à pâtisserie couverte de papier sulfurisé, poudrer de sucre et cuire 2 h en les retournant à mi-cuisson. Laisser refroidir sur une grille.

Servir la verrine avec une tranche d’orange.

Zestes de pamplemousse confits

Eplucher un pamplemousse avec un économe de haut en bas en ne prenant que la partie supérieure de la peau, pas le blanc qui donne de l’amertume.

Superposer les lanières et les émincer finement dans la longueur.

Dans une casserole, disposer les zestes, le jus du pamplemousse et 80 à 100 g de sucre, selon votre goût.

Porter à ébullition et cuire ensuite doucement jusqu’à ce que les zestes soient confits environ 15 à 20 min.

On peut faire de même avec d’autres agrumes.

Confiture de kumquats

Pour 2 ou 3 pots

1 kg de kumquats

800 g de sucre cristallisé

1 citron

1 gousse de vanille bourbon

Rincer les fruits et les blanchir 5 min dans de l’eau bouillante, les égoutter et les rincer.

Les couper en deux ou quatre, retirer les pépins. Presser le citron. Mettre kumquats, sucre, vanille fendue et grattée et jus de citron dans une casserole. Couvrir et laisser macérer 12 h en remuant 2 à 3 fois pour activer la dissolution du sucre.

Retirer les kumquats à l’aide d’une écumoire. Verser 15 cl d’eau dans la casserole, porter à ébullition et laisser bouillir 8 à 10 min. Ajouter les kumquats et laisser frémir environ 30 min.

Une goutte versée dans une assiette doit figer.



Citronnade

Pour 1,5 litre

20 cl de jus de citron (environ 4 citrons)

20 cl de sirop de canne

1,10 cl d’eau

Dans une grande bouteille d’eau minérale en plastique d’1,5l, verser le jus de citron, le sirop et remplir d’eau. Fermer la bouteille, bien agiter et mettre au frais.

On peut parfumer cette citronnade d’une poignée de feuilles de menthe fraîche, d’un trait d’eau de fleur d’oranger…

Demain, on se demande si la psychologie doit nous aider à aller mieux ? Si la psychologie doit viser l’efficacité et cultiver l’obligation de résultat ? Nous recevrons la psychologue Jeanne Siaud Facchin.