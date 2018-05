Ce matin nous vous proposons de dialoguer avec Cyril Dion, le coréalisateur avec Mélanie Laurent du documentaire Demain, qui a connu un immense succès et qui a donné naissance à un mouvement populaire écologiste et citoyen.

Cyril Dion en 2016 © Maxppp / Sylvestre

Co-fondateur du mouvement Colibris avec Pierre Rahbi, Cyril Dion vient de publier un Petit Manuel de résistance contemporaine, sous-titré Récits et stratégies pour transformer le monde. Avec une question fondamentale : comment enrayer durablement la catastrophe écologique qui se produit sous nos yeux ? La maison brûle et nous regardons ailleurs pour reprendre une phrase qui a jadis frappé les esprits…

Dans son livre, notre invité se demande même si ce désastre qui détruit notre planète n’est pas aussi considérable qu’une guerre mondiale, et s’il n’est pas temps d’entrer en résistance contre les responsables de ce désastre écologique et humain.

L’une de ses solutions : en finir avec une écologie culpabilisante et punitive, et imposer un nouveau récit, susceptible de faire rêver. Son ambition ? Forger un un idéal aussi puissant que la société de consommation, après la seconde mondiale…

Avec :

Cyril Dion, cofondateur du mouvement Colibri, réalisateur de Demain et auteur du Petit manuel de résistance contemporaine Ed.Actes Sud

Pour poser vos questions, interpeller Cyril Dion, n’hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000, sans oublier l’appli France Inter et la page de Facebook de Grand bien vous fasse ! Nous vous attendons nombreux.

Demain, une question : faut-il en finir avec l’ironie ? Cette manière de se moquer, de railler en disant le contraire de ce que l’on veut exprimer. A ne pas confondre avec le sarcasme, le cynisme ou la dérision…

Nous recevrons le journaliste Didier Pourquery, patron du site The Conversation et le romancier et philosophe Vincent Delecroix.