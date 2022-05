Le courage est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles ... On se demande aujourd'hui ce qui nous rend courageux, et pourquoi faisons-nous parfois preuve de lâcheté ?

Qu'est-ce qui nous rend courageux ? © Getty / Klaus Vedfelt

On s’est tous demandé un jour ce que nous aurions fait pendant l’Occupation nazie, durant la Seconde Guerre Mondiale.

Aurions-nous eu le courage de devenir Résistant comme Lucie Aubrac ou feu mon ami Raphaël Esrail, à l’âge de 18 ans, engagé dans le Vercors ?

Plus près de nous, que ferions-nous en cas de guerre dans notre pays, alors qu’elle est revenue en Europe, avec l’invasion russe de l’Ukraine ?

Aurions-nous le même courage que le peuple ukrainien ?

Et puis dans notre vie quotidienne, pourquoi certains font-ils preuve de courage, et d’autres, non ?

S’interposer en cas d’agression…

Se jeter à l’eau pour sauver de la noyade un adolescent, comme le fit la philosophe Anne Dufourmantelle au péril de sa vie…

Quitter un emploi bien payé mais vide de sens pour un travail épanouissant mais nettement mal payé….

Ce matin, avec Philosophie Magazine, on se demande ce qui nous rend courageux, et pourquoi faisons-nous parfois preuve de lâcheté ?

Nous verrons si le courage est inné, s’il s’apprend, et comment de grandes figures héroïques peuvent devenir des modèles de courage dans nos vies…

N’hésitez pas à nous raconter des exemples de courage vécu, par vous ou par votre entourage : 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser une note vocale sur l’appli France Inter…

Dîtes-nous également ce qui vous donne du courage dans la vie.

avec :

Cédric Enjalbert : Rédacteur en chef adjoint à Philosophie Magazine

Laurence Devillairs : docteure en philosophie, enseignante à l'université de Paris1 Panthéon Sorbonne, auteure. Livre : « Etre quelqu'un de bien », PUF, 2019.

Erwan Devèze : Consultant en neurosciences et en management. Dirigeant de Neuroperformance Consulting. Il conseille des grands groupes privés et publics, des ministères, des grandes écoles, des associations… Il intervient fréquemment dans les médias grand public sur les neurosciences appliquées au monde du travail et de l’éducation. Livres : « Le pouvoir rend-il fou ? », Larousse, 2020. « 24h dans votre cerveau ? », Larousse, 2018

Claude Guibal : Grand reporter au Service international de France Inter. En 2020, elle obtient le prix Christophe de Ponfilly, décerné par la SCAM, qui distingue un journaliste pour son courage, son sens moral et sa ténacité.

Liseron Boudoul : Grand reporter à TF1. Livre : « Elles risquent leur vie - Cinq femmes reporters de guerre témoignent », dirigé par Catherine Nayl, 2019.

Extraits de l'entretien

Camus : « Le grand courage, c'est de tenir les yeux ouverts sur la lumière comme sur la mort »

Trouver les ressources pour se surpasser

Pour Cédric Enjalbert : « Le courage est d’abord, de ne pas se trahir. Dans une situation, si on n'agit pas, on n'est plus tout à fait soi-même », tandis que pour Erwann Devèze : « Le courage est la capacité à trouver des solutions, une force vitale pour essayer de s'en sortir, malgré ses peurs, ses doutes, ses tensions, et sa solitude. » Laurence Devillairs ajoute : « C’est lorsque face à la réaction de quelqu’un, on se dit que c’est classe et terrible à la fois. Il y a l’idée d’une dignité. » Et Claude Guibal confirme : « C'est exactement ça. Le courage, est une révélation. C'est quand les circonstances vous révèlent l'essence de qui vous êtes et vous pousse à un engagement, un choix et à une liberté. »

Des exemples de courage ? Erwann Devèze se souvient : « Des enfants des rues afghans affamés, battus, et pour certains, estropiés qui trouvait encore la force de s'amuser, de rire, de nous faire des blagues ! » Claude Guibel a, elle en tête le souvenir de cet homme aux mâchoires serrées qui brandit une pancarte « Moubarak dégage » en Egypte pendant les manifestations du Printemps arabe en janvier 2011.

Le courage déterminait presque tout

Laurence Devillairs explique : « Le courage est la vertu des vertus. On ne peut pas être sincère, juste, véridique, honnête, loyal, si on n'est pas d'abord courageux. » Erwan Devèze nuance : « On n’est tous pas courageux tout le temps dans sa vie. Et moi, je m'inscris en faux par rapport à cette dimension du héros sacrificielle. Le courage est plus qu’un apprentissage, une révélation. Dans ces moments, on se révèle à soi-même, et on se sauve de soi-même aussi. C'est quelque chose de très personnel, cette dimension d'altruisme. »

Souvent après coup

Cédric Enjalbert : « L'un de nos reporters est parti en Ukraine pendant dix jours en Ukraine et parmi les témoignages qu’il a recueilli, les gens ne se disaient pas spontanément courageux. Le courage était plutôt composé a posteriori. C’était un regard porté après coup, sur une action qui avait été menée. Souvent, c’était juste le fait d'être à sa place. »

L’action courageuse souvent effectuée au nom d’une valeur supérieure

Laurence Devillairs : « Le courageux est un lâche qui décide de ne pas l'être, c’est celui qui ouvre le chemin et qui nous dit « Voilà, c'est possible. Vous pouvez y aller aussi maintenant. Après, à nous de jouer, par un acte d'engagement et par une éducation. Je pense qu'il y a vraiment une sensibilisation, une éducation au courage à faire. »

Erwann Devèze analyse : « Souvent, la décision courageuse est prise en 1/10 de seconde. Une personne plonge, et va sauver la personne. Le choix du passage à l’acte la décision est très largement inconscient… Une fois qu'il est à l'eau, il va faire ce qu'il doit faire. Et son cerveau va l’analyser ensuite. Et les peurs sont rétrospectives. »

Laurence Devillairs : « Souvent, la personne courageuse a l'impression qu'elle fait quelque chose de normal, mais au nom de plus grand que soi : la justice, la fraternité, la vérité… Plus qu'une force vitale, c'est l’un instinct de conservation. La vie n'est jamais aussi vivante que quand elle fait quelque chose. »

« L'acte courageux est une question d’éducation, de valeur, et d’histoire personnelle… Les facteurs sont nombreux » résume Cédric Enjalbert.

La suite est à écouter…