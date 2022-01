Quelles sont les vertus du jeûne et des cures détox après les fêtes ? Ces pratiques sont-elles bien utiles et efficaces ? Quels sont leurs bienfaits et leurs dangers ?

Après les libations de fin d’année et les bonne résolutions du Nouvel An, nous sommes nombreux à reprendre notre corps en main avec l’espoir de le régénérer, de le purifier, de perdre du poids, en pratiquant une forme de jeûne ou en faisant une cure détox.

Permettent-elles de nettoyer les déchets accumulés par une alimentation trop salée, trop sucrés, trop grasse, composée de trop d’additifs ?

Quels effets sur notre système digestif, nos intestins, notre foie ?

Que nous dit la recherche scientifique sur l’amélioration de notre santé ou de notre forme ?

Quels sont les organes qui évacuent naturellement nos déchets alimentaires ?

Pr Perlemuter : Le foie est une véritable usine écolo puisque il est le premier organe où tout ce que vous mettez dans votre tube digestif va passer, que ce soit du sucre, des graisses, des protéines, de l'alcool, des polluants, des additifs, etc. Le foie est bourré d'enzymes qui permettent de le détoxifier et de s'autoépurer, ce qui va produire d'autres toxines moins toxiques que ce qu'on mange, qui vont elles mêmes être épurées. Ensuite, tout cela va passer dans le sang et va être éliminé par le rein. D'autres organes permettent d'épurer tous ces déchets alimentaires (rein, poumon…)

Pr Gabriel Perlemuter, chef du service Hépato-gastro-entérologie et nutrition à l'Hôpital Antoine-Béclère, grand spécialiste du foie en France, auteur chez Flammarion de " Les pouvoirs cachés du foie".

Pr Antoine Avignon, endocrinologue, chef du service Nutrition-Diabétologie au CHU de Montpellier

Pr Patrick Serog, médecin nutritionniste, auteur de "Bien manger, bien vivre, bien vieillir" (In Press)

Thomas Uhl, naturopathe, directeur fondateur de La pensée sauvage et auteur de "Et si je mettais mes intestins au repos ?"