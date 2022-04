Comment manger bio et sain à un prix raisonnable ?

Comment manger bio et sain à un prix raisonnable ? © Getty / WALTER ZERLA

En cette période de pouvoir d’achat en berne, est-il encore possible de manger bio sans se ruiner ?

En cette période de pouvoir d’achat en berne, est-il encore possible de manger bio sans se ruiner ?

On assiste à un ralentissement dans ce secteur où les prix sont en général plus chers que dans le non-bio.

Mais, comment expliquer ces étiquettes plus élevées ?

Le bio mérite-t-il vraiment son prix ?

Est-ce justifié pour certains produits ?

Quand les prix des magasins spécialisés sont trop chers, faut-il forcément se tourner vers le bio des grandes surfaces ?

Nous vous donneront des conseils pour continuer à manger bio même quand on est fauché.

Et si on ne peut plus se permettre le bio, nous verrons comment manger sain, bon et pas cher avec 60 millions de consommateurs.

Et vous continuez-vous à acheter bio dans ce contexte de baisse du pouvoir d’achat ? N’hésitez pas à partager vos conseils pour manger bio à un prix raisonnable ?

Contactez-nous au 01 45 24 7000 ou en laissant un message, une note vocale sur l’application France Inter.

Avec

Sophie Coisne, rédactrice en chef du hors-série 60 millions de consommateurs

Hors-série mai-juin 22 Manger sain, bon et pas cher

Serge Papin, conférencier, ancien président de groupement coopératif Système U

Laure Verdeau directrice générale de l'Agence Bio

Denis Lairon, biochimiste et nutritionniste, directeur de recherche émérite à L'INSERM