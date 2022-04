Quoi de plus agréable avec le retour des beaux jours, de nager nu.e dans la mer, ou s’allonger nu.e sur une pelouse...

Les bienfaits et plaisirs du naturisme © Getty / Russell Monk

C'est une envie qui peut vous venir avec les beaux jours. Celle de nager nu dans l’océan par exemple, ou de sentir le vent chaud sur l’ensemble du corps. La France est la destination prisée des naturistes. Le camping, la plage, le cap d’Agde ou l’ile du levant, on connait, mais le naturisme se fait aussi urbain. Dimanche dernier l’espace naturiste du bois de Vincennes à Paris a rouvert. On a connu aussi une exposition qu’il fallait visiter nu ou un restaurant en centre ville où l’on mange dans le plus simple appareil. Mais le naturisme n’est pas qu’un plaisir, c’est aussi un mouvement, un rejet des conventions imposées par le vêtement. A poil personne ne peut dire à quelle catégorie sociale vous appartenez,

Et en même temps c’est un appel au respect de la nature, qui résonne particulièrement après la pandémie que nous venons de traverser. On est nu d’accord mais dans le mot naturisme, il y a le mot nature

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le naturisme, sans jamais oser le demander, c’est aujourd’hui dans GBVF, le mode d’emploi de la vie quotidienne.

Invités

Béatrice Billot, présidente de la Région Ile-de-France pour la Fédération Française de Naturisme et est vice-présidente de l’Association des Naturistes de Paris.

Sophie Masselin vit en Norvège, va depuis son enfance sur l'Île du Levant.

Yvan Laurent fait des randonues, éprouve un réel "plaisir à vivre nu" au quotidien, va en vacances dans des campings homologués.

Alice Moustier, naturiste allemande qui vit à Chypre. A fait partie du club de Lubeck, un des plus jeunes clubs naturistes en Allemagne. Auteure, conférencière et coach sur le thème de la communication et de la gestion des talents.

Sylvain Villaret, historien chercheur ; il travaille notamment sur les thèmes du naturisme et de la nudité. Maître de conférences en histoire contemporaine et STAPS à Le Mans Université.