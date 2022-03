À l’occasion de la semaine de la presse à l’école, des armes contre les fake news et le complotisme, pour les jeunes et les moins jeunes…

Comment aider nos enfants à lutter contre la désinformation ? © Getty / Maskot

Comment lutter contre les fake news, les infox qui font du mal à notre bien-être collectif, à notre démocratie, à nos valeurs communes…

Les fake news qui connaisssent un essor sans précédent avec l’avènement d’Internet.

Des fake news qui donnent corps aux théories du complot les plus folles, les plus absurdes, les plus délétères.

De la théorie du Grand Remplacement à la 5G dans les vaccins contre le covid…

Comment expliquer notre crédulité, notre séduction face aux infox ?

Pourquoi est-il urgent de s’armer contre ces mensonges ?

Comment aider les jeunes à développer un esprit critique pour ne pas se faire entourlouper ?

Le doute est nécessaire mais ce n’est pas la même chose que le soupçon permanent…

Comment aider notre cerveau à distinguer les informations fiables et solides et celles qui ne le sont pas ?

Pourquoi certains croient dur comme fer à ces fake news, en dépit du bon sens et de la rationalité ?

Eléments de réponse ce matin en compagnie de nos invités.

avec

Héloïse Lhérété, directrice de la rédaction de « Sciences Humaines ». Auteure de Complotisme, désinformation, rumeurs, comment lutter ? (Numéro d’Avril 2022).

Thomas Huchon, journaliste d’investigation spécialisé dans les théories complotistes et les fausses informations. Auteur de Anti Fake news (First Editions, février 2022).

Eric Valmir, secrétaire Général de l’Information à Radio France. En charge de l’éducation aux médias et de la production d’Interclass.

François Da Rocha, professeur d’histoire-géographie au Lycée Jean-Moulin de Roubaix.

Vice-président de l’APHG (l'Association des Professeurs d'Histoire-Géographie).