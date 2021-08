Pourquoi sommes-nous beaucoup plus heureux ensemble ?

Coup de projecteur sur l’interdépendance. Nous verrons pourquoi des liens sociaux positifs, durables, épanouissants, empathiques sont essentiels à notre survie psychique et physique.

Pourquoi il est essentiel de s’entraider, de ne pas avoir peur de demander de l’aide ? Pourquoi il est important d’exprimer de la gratitude et de savoir la recevoir ? Et puis nous vous diront comment restaurer la confiance pour nos semblables. Pour nous éclairer : la psychologue et chercheuse Rébecca Shankland et le psychiatre Christophe André. Ensemble, ils ont publié "Ces liens qui nous font vivre" aux éditions Odile Jacob.

Rediffusion de l'émission du 22/01/2020

