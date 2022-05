L'organe le plus grand du corps humain : entretien, boutons, acné, sécheresse, bronzage, souplesse…

Comment prendre soin de sa peau ? © / Cecile Lavabre

« Ce matin, on s'intéresse à l'un des organes les plus étendus et les plus lourds du corps humain. Je veux parler de la peau à la fois solide et fragile. Deux mètres carrés et environ 3 à 5 kilos chez un adulte moyen. La peau, qui n'est pas seulement un bouclier protecteur, c'est également une lanceuse d'alerte qui en dit long sur nous et sur notre état de santé. Ce matin, nous vous délivrons tous les conseils pour en prendre soin, pour la faire vieillir en toute beauté, la réparer en cas d'acné, de psoriasis ou d'eczéma. Vous verrez comment choisir les bons produits selon votre type de peau. Quelle est l'alimentation idéale pour l'illuminé ? Quels sont les rituels quotidiens ou hebdomadaires pour la préserver et ce qu'il faut éviter de faire pour ne plus l'agresser ? »

Les fonctions de la peau

Le Docteur Philippe Humbert explique en premier lieu à quoi nous sert notre peau.

Elle permet de retenir l’eau à l’intérieur de notre organisme. Philippe Humbert : « Le premier rôle de la peau, c'est de nous préserver de la perte en nous puisque nous sommes constitués de 60 à 80 % d'eau. Et si nous n'avions pas la peau, toute notre eau partirait. Nous perdons 500 grammes d'eau tous les jours à travers la peau, sans parler de la sueur, etc. »

Elle constitue une barrière avec l’extérieur. Philippe Humbert : « C'est une barrière contre les bactéries et c'est très bien fait puisqu'on a des molécules antibiotiques sur la peau. C'est aussi une barrière contre les rayons du soleil, grâce à la mélanine qui nous protège. Et enfin, c’est une barrière contre la pollution. »

Elle a un rôle sensoriel et mécanique. Philippe Humbert explique que le sens du toucher passe par la peau et que son caractère flexible nous permet de nous mouvoir.

Les principaux conseils pour conserver une bonne peau

Audrey alias Dermato Drey explique que le premier conseil pour sentir qu'on a une belle peau, c'est d'abord de l'accepter. « On est tous trop perfectionnistes vis à vis de notre peau, à guetter le poil, la tache, la ride, etc. Notre peau fait pourtant un travail magnifique chaque jour. »

Pour Philippe Humbert et Flora Fischer, on ne peut pas commencer la cosmétologie sans avoir privilégié l'hygiène de vie.

Philippe Humbert : « Le plus important est de se reposer, d’enlever le stress et de veiller beaucoup à son alimentation. »

Flora Fischer : « Une bonne hygiène de vie, c’est aussi limiter les facteurs extérieurs qui vont causer des dommages. Le soleil, le tabac et la pollution par exemple. »

Le tabac

Les trois spécialistes mettent en garde face aux conséquences du tabagisme sur la peau. Flora Fischer : « Toutes les toxines du tabac gênent l'activité des globules blancs et la cicatrisation. On peut donc avoir plus d'acné et plus d'abcès. La conséquence à long terme, c'est que l'épiderme a tendance à s'épaissir de manière irrégulière. C'est ça qui donne le teint un peu jaunâtre, irrégulier chez les personnes qui fument. Et le tabac augmente aussi, de manière générale, la sécrétion de sébum. »

Le stress

Philippe Humbert explique en quoi le stress est mauvais pour notre peau : « Le stress va induire des réactions de notre organisme au travers du système nerveux végétatifs. Celui qu'on ne contrôle pas, celui qui va réagir en dehors de toute volonté de notre part. Lorsque l’on est stressé, notre corps subit de nombreux changements physiques : transpirations, mains moites, etc. La peau, si on a beaucoup de stress, va alterner vasoconstriction, vasodilatation, sudation, sébum. Et on va avoir des dégâts sur la peau. » Le médecin ajoute que le stress peut être accompagné de maladie de peau comme le psoriasis.

Et l’alimentation ?

Voici les principaux conseils qu’ont donnés les trois invités pour préserver sa peau à travers son alimentation.

Ne pas négliger la vitamine C . Selon Philippe Humbert, la vitamine, C est essentielle pour conserver une belle peau au fil des années. Elle permet la fabrication du collagène qui donne le caractère élastique de notre peau. « Le problème de la vitamine C en particulier, est que notre stock de vitamine C diminue avec l’âge, et notamment dans la peau. » Le médecin conseille donc de multiplier les apports en vitamine C (agrumes, épinards…) plus on avance dans la vie.

. Selon Philippe Humbert, la vitamine, C est essentielle pour conserver une belle peau au fil des années. Elle permet la fabrication du collagène qui donne le caractère élastique de notre peau. « Le problème de la vitamine C en particulier, est que notre stock de vitamine C diminue avec l’âge, et notamment dans la peau. » Le médecin conseille donc de multiplier les apports en vitamine C (agrumes, épinards…) plus on avance dans la vie. Miser sur les « bons gras » pour les omégas-3 et les vitamines liposolubles . Flora Fischer et Dermato Drey insistent sur la consommation de « bons gras » tels que l'huile d'olive, l'avocat, les noix, les amandes, les noisettes ou encore les poissons gras. « Il faut apporter des oméga trois à sa peau. Il faut apporter les vitamines liposolubles AED, notamment pour avoir une belle peau et pour limiter la déshydratation et le vieillissement. Les acides gras oméga trois qui sont présents dans notre alimentation ont aussi un rôle anti-inflammatoire naturel qui sont très intéressants. »

. Flora Fischer et Dermato Drey insistent sur la consommation de « bons gras » tels que l'huile d'olive, l'avocat, les noix, les amandes, les noisettes ou encore les poissons gras. « Il faut apporter des oméga trois à sa peau. Il faut apporter les vitamines liposolubles AED, notamment pour avoir une belle peau et pour limiter la déshydratation et le vieillissement. Les acides gras oméga trois qui sont présents dans notre alimentation ont aussi un rôle anti-inflammatoire naturel qui sont très intéressants. » Boire beaucoup d’eau chaque jour. Philippe Humbert rappelle l’importance de s’hydrater suffisamment au quotidien. « La peau déshydratée par manque d'eau va être plus fine. Il va y avoir des problèmes de déformation des cellules. Nous avions d'ailleurs travaillé avec une équipe de chercheurs sur le fait de boire un litre et demi. Et en buvant un litre et demi, on a constaté que les patients avaient une peau de bien meilleure qualité. »

Autres sujets abordés

Peut-on diminuer nos cernes ?

Comment s’occuper d’une peau atopique ?

Différencier les différents types d’acnés

Comment s’occuper d’une peau mature ?

Comment bien se laver la peau ?

Les invités

Philippe Humbert : Spécialiste en dermatologie, en MST, en médecine interne, en allergologie et oncologie. A l’Université de Franche-Comté (Besançon) / Université Mohammed Vi Casablanca (Maroc). Livre : « Votre peau me dit tout de vous », éd. Sydney Laurent, 2020.

Flora Fischer : Médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie. Livre : « Confidences d’une dermatologue », Robert Laffont, fév. 2021.

Audrey alias Dermato Drey : Dermatologue praticienne. Très influente sur les réseaux sociaux - sous son pseudonyme – où elle apporte de précieux conseils de pro aux jeunes et les alertes sur certains dangers pour la peau. Livre : « Faire la paix avec sa peau », éd. Larousse, avril 2022.

Et la chronique santé de Baptiste Beaulieu, Alors Voilà.