Toute l'équipe de Grand bien vous fasse vous souhaite la meilleure année possible. Une année qui débute peut-être pour vous avec les batteries à plat. Nos invités vous donnent une dizaine de conseils pour commencer l'année comme il se doit et mieux apprivoiser la fatigue.

Comment retrouver la forme naturellement ? © Getty / Letizia McCall

Selon une récente étude de la Fondation Jean-Jaurès auprès de 16 000 personnes, la fatigue arrive en tête pour caractériser votre état d’esprit en ce moment. Tous Fatigués titrait même "Le Parisien" à sa Une il y a quelques semaines.

Jérémie Pelletier rappelle quelques chiffres :

17 % des Français citent la fatigue comme le premier qualificatif qui caractérise le mieux leur état d'esprit

60 % des Français se disent beaucoup plus fatigués qu'avant la crise.

1 Français sur deux se dit beaucoup plus sensible et émotif qu'avant la crise

La fatigue arrive en tête des 13 qualificatifs que les Français pouvaient choisir pour qualifier leur état d'esprit en cette période de crise sanitaire

Sachant qu'il existe non pas "une" mais des fatigues : entre le surmenage ; les fatigues liées aux maladies auto immunes ; les fatigues nerveuses dépressives, physiques, post-virales ; ou encore les troubles du sommeil ; la fatigue liée à la saison froide, à la charge mentale parentale, à la surcharge de travail.

Surtout, la fatigue conjecturelle liée à la pandémie actuelle qui se prolonge, l'épuisement associé au climat sociopolitique anxiogène. Cependant, elle aura eu le mérite de nous obliger à poser un pied à terre et de nous rendre compte que nous ne sommes pas obligés de nous épuiser en permanence.

Chaque fatigue à son remède. Et chaque personne a sa propre fatigue. Voici des conseils naturels pour ne plus subir cette fatigue qui pèse sur nos épaules :

1 - Renouer avec les rythmes biologiques et naturels

Léonard Anthony : "On ne respecte plus les rythmes biologiques. Alors qu'en hiver, on est censés se reposer, on fait souvent tout le contraire. Respectez les saisons et couchez-vous un peu plus tôt. Dormez un peu plus et vous participerez à préserver les rythmes biologiques saisonniers".

2 - Faites du sport (notamment du yoga)

Léonard Anthony : "Quelles que soient les saisons, et de manière raisonnable, optez pour une bonne activité physique pour générer une bonne fatigue et évacuer au contraire la mauvaise fatigue nerveuse.

L'être humain est fait pour être en mouvement. Nous, aujourd'hui, nous sommes la plupart du temps assis sur des chaises, devant des ordinateurs, ce qui génère un certain nombre de fatigue physiologique.

Le yoga, par exemple, conjugue activité et méditation et va permettre de vous mettre en correspondance avec tout ce qui vit autour de vous. L'aboutissement, c'est la libération de son corps en le remettant en mouvement".

3 - Soyez "positivement égoïste"

Léonard Anthony : "Plutôt que de mettre sa vie à la périphérie de votre propre existence, et vivre dans le sacrifice permanent, replacez-vous au centre de votre existence. Si vous prenez soin de vous, si vous êtes reposé, en relation avec le monde du vivant, vous serez beaucoup plus efficace et attentionné.

Il faut choisir ses batailles et réguler ses charges d'émotion, car quand on se prend la tête pour beaucoup de choses en même temps, pendant ce temps-là vous passez à côté de plein de choses. Dans un monde qui accélère en permanence, et qui impose une charge qui augmente en continu, il faut savoir cultiver une tranquillité vis-à-vis de soi-même et se dire : je ne peux pas être parfait sur tout, il faut en profiter pour relâcher".

4 - Quelques plantes pour vous aider

Caroline Gayet : "Il existe des plantes adaptogènes dont les vertus naturelles vont augmenter votre capacité à vous adapter à l'intensité de la société.

L'éleuthérocoque, une plante très intéressante à la fois chez l'étudiant, chez le sportif, parce qu'elle va jouer sur l'endurance, votre force physique et intellectuelle.

La rhodiola, en période de burn-out parental, chez les mamans solo qui doivent tout gérer de bout en bout et chez qui cette fatigue peut emmener un petit état dépressif, c'est une plante adaptée aux jeunes qui, en plus, va aider sur les troubles de l'humeur.

La passiflore, la valériane, l'eschscholtzia qui vont calmer votre cerveau, vous éviter de trop ruminer, de trop penser, de ressasser votre journée, elle vont produire une détente musculaire, un relâchement propice pour bien s'endormir, en même temps qu'elles vont travailler sur l'angoisse, l'anxiété, les petites nervosités avant de trouver le sommeil.

La camomille, le tilleul, le coquelicot, la lavande… plus douces celles-là.

Des huiles essentielles à diffuser dans sa chambre le soir : la lavande fine, la mandarine et, dans les contextes de fatigue, la ravintsara pour son côté immunitaire, énergisante le matin et calmante, sédative en soirée".

5 - Bien s'alimenter

Laurent Chevallier : "En termes de vitamine C, l'idéal, ce sont les fruits et les légumes de saison, qui vont agir en synergie, vont permettre une meilleure absorption du fer, et permettre que les vitamines fonctionnent mieux.

Si vous consommez trois fruits frais par jour, vous êtes couvert en vitamine C.

Pour l'hiver, le kiwi est parfait dès le matin !

Éviter une alimentation trop grasse qui va fatiguer le foie et va vous conduire à digérer beaucoup plus lentement, ce qui va vous provoquer de la fatigue.

Éviter les boissons alcoolisées, notamment le soir, c'est absolument catastrophique pour l'architecture du sommeil pendant la nuit

Éviter une alimentation trop industrielle riche en additifs, polluants plastiques qui vont fatiguer votre corps".

Caroline Gagné suggère de "limiter une trop grande consommation de café. C'est un excitant qui va contribuer à déminéraliser encore davantage votre corps, à puiser dans vos réserves en magnésium, et entretenir la fatigue".

6 - Exposez-vous, optez pour la lumière : la luminothérapie

"Sortez dès que vous pouvez car on passe pratiquement 80 % du temps en intérieur, voire plus. Il faut vraiment sortir dès qu'il fait beau, vous vous sentirez beaucoup moins fatigué.

7 - (S'en)dormir sans écran dans votre chambre

LA : "Il faut apprendre, non seulement à dormir, mais à créer en amont les conditions pour bien dormir, c'est fondamental. Des évidences : pas d'écrans dans votre chambre, laisser le portable dans une autre pièce que la chambre, de ne pas faire pénétrer en écran une tablette, un téléphone dans la chambre.

Si vous laissez votre smartphone se reposer, vous allez en tirer un bénéfice considérable. L'excitation est liée à votre consommation numérique qui va directement intervenir dans vos rêves, dans votre sommeil et l'agiter. Le numérique c'est une ouverture sur le monde, surtout une intrusion dans vos nuits".

9 - Déconnecter en général : apprendre à contrôler sa consommation numérique

Jérémie Pelletier : "Les écrans sont en grande partie responsables de notre manque de sommeil et de notre fatigue chronique : au cours des 50 dernières années, les pays occidentaux ont perdu environ 1h30 de sommeil en moyenne par nuit, ce qui équivaut sur un an à une cinquantaine de nuits".

Le numérique vous donne le sentiment de pouvoir vivre 24h/24.

Léonard Anthony : "Il nous faut qu'on apprenne à vivre avec le numérique sans pour autant qu'il nous épuise".

Désactiver vos notifications

"Le début de la liberté, et c'est une liberté difficile, c'est de désactiver toutes les notifications pour aller sur votre smartphone quand vous voulez, et pas quand lui veut que vous y allez parce que sinon, il va vous épuiser, c'est une bataille perdue d'avance".

10 - (Ré)apprendre à se réveiller

LA : "Le matin, au réveil, ne pas se lever d'un coup mais procéder pendant quelques minutes à une série d'étirements, de présence avec soi. Nous faisons partie d'un écosystème et la nature elle-même s'éveille. C'est la même chose pour nous. Nous avons besoin de nous remettre en mouvement. Nous avons besoin de prendre quelques inspirations, préalable impératif pour passer une bonne journée".

11 - Savourer pleinement votre week end

LA : "C'est un temps de repos le week end. Apprendre "à faire rien", c'est quelque chose d'actif, il faut explorer le rien comme une dimension où je peux me régénérer, où je peux laisser jaillir toutes les sources d'énergie qui s'épuisent parce qu'elles ne sont jamais sollicitées. Le week end, c'est le moment d'apprendre à faire rien, se remettre en relation avec soi, respirer".

▶︎ La suite à écouter…

Avec :

Léonard Anthony, praticien en hypnose écologique et spécialiste de la fatigue. Il est également conférencier et cofondateur de la maison d’édition Versilio. Goodbye Fatigue ! L’art de ne plus subir sa fatigue et celle des autres paru aux éditions Overjoy, 2021. Illustrations d’Isabelle Fregevu-Claracq.

praticien en hypnose écologique et spécialiste de la fatigue. Il est également conférencier et cofondateur de la maison d’édition Versilio. paru aux éditions Overjoy, 2021. Illustrations d’Isabelle Fregevu-Claracq. Caroline Gayet, diététicienne-phytothérapeute, elle exerce en cabinet libéral et comme chroniqueuse dans les médias. Auteure de nombreux best-sellers aux Editions Leduc dont Ma bible de l’herboristerie, elle a travaillé dix ans à l’herboristerie du Palais Royal à Paris.

Ma Santé au Naturel , paru aux éditions Leduc, 2021.

diététicienne-phytothérapeute, elle exerce en cabinet libéral et comme chroniqueuse dans les médias. Auteure de nombreux best-sellers aux Editions Leduc dont Ma bible de l’herboristerie, elle a travaillé dix ans à l’herboristerie du Palais Royal à Paris. , paru aux éditions Leduc, 2021. Laurent Chevallier, consultant en nutrition, praticien en clinique et à l'hôpital du CHU de Montpellier, responsable de la commission alimentation du Réseau Environnement Santé.

Vive les plantes : Se soigner au naturel _, paru aux é_ditions J’ai Lu, 2014.

consultant en nutrition, praticien en clinique et à l'hôpital du CHU de Montpellier, responsable de la commission alimentation du Réseau Environnement Santé. _, paru aux é_ditions J’ai Lu, 2014. Jérémie Peltier, directeur des études de la Fondation Jean-Jaurès.

Baptiste Beaulieu, chronique Alors voilà.