Douleurs aux cervicales, torticolis, épaule raidie, lumbago, arthrose du genou, faux mouvement, nerf coincé… Découvrez comment notre corps détient la fabuleuse capacité de se renforcer en permanence et combien il est essentiel de rester en mouvement pour prévenir, soulager les éventuelles douleurs.

Pourquoi bouger peut nous aider à lutter contre les douleurs ? © Getty / milan2099

Le mouvement, c’est la vie. La sédentarité chronique, c’est la mort à petit feu… Et pour soulager vos douleurs musculaires et squelettiques, bouger reste l’une des bases fondamentales.

Tout au long de la journée, se remuer en marchant, en nageant, en faisant du vélo, en s’étirant régulièrement, en courant, en s’activant chez soi, en jardinant, en réalisant des exercices de gymnastiques, en enchainant les postures de yogas ou de taï-chi.

Et si on a du mal à bouger pour de multiples raisons, se tourner vers l’activité physique est adapté. Nos experts vous conseillent ce matin de bouger pour soulager les petits et gros bobos du quotidien. Soulager vos douleurs bénignes ou invalidantes le plus simplement possible…

Les vertus du mouvement face aux douleurs sédentaires

Nicolas Tikhomiroff explique combien le mouvement est un médicament naturel qui est extraordinaire : "On s'en est privé pendant des décennies en pensant qu'il fallait rester au repos quand on avait une douleur. Il faut vraiment bouger, c'est la meilleure façon de prévenir, de calmer, de soulager nos douleurs.

Quand on éprouve une douleur ou une gêne quelconque, beaucoup de phénomènes se combinent et traduisent un signal d'alarme qui nous indique qu'il faut bouger

D'ailleurs, il précise que, souvent, quand on ressent des douleurs ou des gênes, que ce soit dans la zone cervicale ou ailleurs, "on souffre en réalité plutôt de sous-utilisation des zones musculaires plutôt que de surutilisation. Les gens pensent que leurs muscles sont tendus parce que surménagés, mais c'est plutôt l'inverse ! Souvent c'est parce que ces zones ne sont pas assez renforcées et stimulées justement".

Il faut vraiment reconsidérer le mouvement dans la notion de plaisir pour prévenir et soulager les douleurs

Martine Duclos en profite pour rappeler que la sédentarité, c'est vraiment le mal du siècle : "La principale cause du mal de dos, c'est l'excès de temps passé assis d'où une posture courbée qui est l'inverse de la position naturelle et qui, souvent, conduit à des contractures musculaires du cou, du haut des épaules… Des contractures qui retentissent sur tout le reste du corps et peuvent provoquer par la même occasion des douleurs localisées".

Notre corps a besoin d'être stimulé. C'est en mouvement que le corps va pouvoir mieux se préserver des maladies chroniques

Ces mouvements simples et rapides à adopter au quotidien

Surtout en ce moment, si vous être en télétravail chez vous, et si vous avez tendance à rester plus souvent assis et immobiles…

MD : "Il est essentiel de décontracter ses épaules, d'adopter une bonne posture, se lever et bouger régulièrement, mobiliser et muscler l'ensemble de l'organisme. Les muscles ne sont pas fait pour être inertes, il faut les faire bouger pour éviter qu'ils se raidissent et se fragilisent".

Nicolas Tikhomiroff conseille de "travailler vos muscles au moyen de petites sessions d'exercices pour diminuer la sensibilité à la douleur chronique. Car ces mouvements vont agir directement sur le système nerveux central, sur les hormones anti-douleur (dopamine, opioïdes…).

Le mouvement, quel qu'il soit aura aussi un impact positif sur le plan psychologique (meilleur contrôle du stress, et amélioration du sommeil)

Olivia Ferrand vous conseille d'investir dans un Swissball, ces gros ballons de sport qui vous permettront d'adopter "une assise constamment stimulée car plus instable".

Les étirements sont-ils vraiment bons ?

L’ostéopathe Olivia Ferrand explique que la science n'est pas encore parvenue à le prouver : "on se rend compte que les étirements vont être assez intéressants pour augmenter la tolérance à la douleur, mais pas forcément pour prévenir les douleurs".

Les intervenants

Depuis septembre 2013, le Professeur Martine Duclos est conseillère scientifique pour le ministère chargé du Sport.

Olivia Ferrand, ostéopathe dans un cabinet libéral à Paris.

Livre : "Tiens-toi droit !?" (Flammarion, janvier 2022). En collaboration avec Antoine Couly.

Nicolas Tikhomiroff, masseur-kinésithérapeuthe et ostéopathe à Aix-en-Provence. Plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de "Monsieur Clavicule".

Livre : "Bien dans votre Corps – soulagez vos douleurs par le mouvement" (Albin Michel, octobre 2021).