myopie, presbytie, glaucome, cataracte ou DMLA...

Comment protéger la prunelle de ses yeux ?

Selon le Baromètre de la santé visuelle, notre vue ne se porte pas au mieux…

Et la crise sanitaire n’a rien arrangé…

Omniprésence des écrans, manque d’exposition à la lumière naturelle…

Pour prévenir certains troubles et pathologies oculaires, il est essentiel de bien comprendre les mécanismes de la vision…

Comment préserver notre vue au quotidien ?

En consultant régulièrement un ophtalmologiste, en suivant une alimentation colorée, ou en adoptant les bons gestes pour défatiguer ses yeux…

Nous reviendrons sur la prévention de la myopie, de la presbytie, du glaucome, de la cataracte ou encore de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l’âge…

Sylvie Chokron, neuropsychologue, directrice de recherche CNRS. Elle est la fondatrice et la directrice de l’Institut de Neuropsychologie, Neurovision et NeuroCognition (I3N) à la Fondation Ophtalmologique Rothschild, à Paris. Son objectif est de diagnostiquer et de traiter les bébés, les enfants et les adultes porteurs de troubles neurovisuels et/ou cognitifs et/ou comportementaux le plus précocement possible. Présidente de l’association « Les yeux dans la Tête » pour les troubles Neurovisuels & Cognitif : « on ne voit pas avec les yeux mais avec le cerveau ».

📖 Auteure de Une journée dans le cerveau d'Anna : notre quotidien décrypté par les neurosciences (Éditions Eyrolles, 2020).

📖 "Comment voyons-nous ?" avec Christian Marendaz (éditions Le Pommier, 2010).

📖 "Comment voient les bébés ?" avec Arlette Streri (éditions Le Pommier, 2012).

Dr Damien Gatinel, ophtalmologue, opérateur à l’Institut Laser Vision des Buttes Chaumont – Fondation Rothschild. Chef du Service en chirurgie réfractive à la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild. Lors des classements 2018 et 2020, il a été désigné parmi les 100 personnes les plus influentes du monde de l’Ophtalmologie par le magazine international « The Ophthalmologist ».

Baptiste Beaulieu pour sa chronique Alors voilà.