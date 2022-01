Santé préventive, santé positive. Oui, la santé c’est essentiel. Essentielle, en effet, elle l’est. Et aujourd’hui, de plus en plus d’études montrent à quel point il est facile de l’améliorer au quotidien !

Comment appliquer la santé préventive au quotidien ? © Getty / Pixelfit

Marcher 2 minutes toutes les heures réduit de 33% le risque de mourir prématurément. Se faire un musée, une fois par mois, abaisse pour les personnes âgées, de 48% le risque de dépression. Se promener en forêt stimule les défenses immunitaires.

Tous les jours, il est possible d’améliorer simplement sa santé

Et les médecins sont de plus en plus nombreux, dans une démarche globale, intégrative, à prendre en compte toutes ces données et à considérer non plus uniquement la maladie mais le patient dans son ensemble. Savez que que si vous dormez plus de 7 heures par jour, votre espérance de vie peut augmenter de 6 ans ? Et puisqu’on est dans le lit, une galipette par jour ouvré diminue pour les hommes le risque d’un cancer de la prostate. La liste est longue…

Et vous, que vous faites-vous pour votre santé ?

