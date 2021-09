Toutes vos questions sur la maladie d'Alzheimer

Prévention, traitement...

C’est une maladie qui ne se soigne pas encore même si la recherche médicale avance. Une pathologie neuro dégénérative qui effraie à mesure que l’on vieillit… La maladie d’Alzheimer frappe aujourd’hui environ 1 million et demi de personnes - environ 225 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année.

Une maladie à l’impact traumatisant pour l’entourage des patients.

Comment repérer les premiers signes, alors que la maladie commence son travail de sape une quinzaine d’année avant sa déclaration de guerre ?

Comment faire face à Alzheimer ?

Comment mener la bataille ?

Est-il possible de prévenir et d’éviter un combat difficile ?

Mobilisation générale ce matin…

Notre bataillon d’experts vous délivrera des armes pour faire face à Alzheimer, et dans la mesure du possible éviter ses assauts à partir de la quarantaine ?

Pour parler de la maladie d'Alzheimer, Ali Rebeihi reçoit :

Véronique Lefebvre-Des-Noëttes : co-directeur du département de recherche Éthique biomédicale du Collège des Bernardins, docteur en médecine, docteur en philosophie pratique et éthique médicale. Elle est également psychiatre et gériatre. chargée de cours Diplômes Universitaires (Paris V, VI, XII, XIII, UPEC). Chercheure associée au LIPHA Créteil, elle est membre du conseil scientifique de l’espace national de réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives et la maladie d’Alzheimer.

Livre : Que faire face à Alzheimer ? Gagner des Années de Vie Meilleure (Editions du Rocher).

Livre : Vous n’aurez pas Alzheimer (éd Leduc), en collaboration avec Véronique Magnin.

Livre : Vieillissement Cognitif : de la plainte à la prise en charge(Editions IN PRESS)

Une démence neuro évolutive

"C'est un agrégat de protéines anormales" explique Véronique Lefebvre-Des-Noëttes, "qui va dégénérer nos neurones et faire qu'ils ne vont plus communiquer ensemble".

"Les premiers signes apparaissent 15 à 20 ans avant les premiers symptômes que l'on peut observer dans la vie quotidienne" souligne Virginie Goutte

Quels sont les premiers signes visibles de la maladie ?

"La plupart du temps, c'est des troubles de la mémoire immédiate qui retentissent sur les actes de la vie quotidienne : communiquer, prendre les transports en commun, utiliser son argent ou savoir gérer ses médicaments. Mais c'est une mémoire qui va progresser progressivement, annihiler tous les souvenirs, même les souvenirs anciens".

"Souvent, ce ne sont pas les patients eux-mêmes qui se plaignent, mais leurs familles" renchérit Virginie Goutte, qui ajoute : "Après, on observe un gradient qui touche toutes nos facultés cognitives : le langage, les gestes, le raisonnement, la capacité à faire plusieurs choses en même temps".

"Et en fin de parcours, ne pas reconnaître ses proches" complète Véronique Lefebvre-Des-Noëttes. "On appelle ça la prosopagnosie : l'image des ses proches qui ne vient plus percuter ce que l'on sait".

On peut prévenir la maladie d'Alzheimer

"C'est tout à fait variable d'un individu à l'autre. Il y a la façon dont on vit, dont on va maintenir les capacités acquises tout au long de la vie, dont on va se stimuler, dès 45 ans - c'est très important" souligne Véronique Lefebvre-Des-Noëttes".

Même si on ne sait pas la guérir, il y a une prévention.

"Malheureusement, une des percées historiques qu'on vient de faire, c'est que la raison principale d'Alzheimer, c'est le vieillissement" précise Jean-Paul Curtay. "C'est une maladie qui augmente en même temps que les maladies cardio vasculaires, les cancers et d'ailleurs, qui sont des facteurs de risque".

Alors que la maladie d'Alzheimer sera plutôt vers une évolution des structures du cerveau qui porte la mémoire, il y a des facteurs de risque vasculaire très importants sur lesquels on peut lutter et faire reculer la maladie d'Alzheimer assez, simplement et sans que ça coûte très cher.

Autres facteurs qui peuvent favoriser la maladie d'Alzheimer : le stress, l'anxiété, la dépression.

