Les hommes sont beaucoup moins portés à consulter un médecin que les femmes. Après 40 ans, on s’essouffle plus vite qu'auparavant quand on reprend une activité sportive, on se remet plus difficilement de douleurs musculo-squelettiques, les capacités cardiaques et pulmonaires commencent à faiblir…

Comment prendre soin de soi et de sa santé au masculin ? © Getty / skynesher

Lundi dernier nous avions consacré une émission à la santé cardiaque des femmes. Coup de projecteur sur la santé masculine après 40 ans. Les hommes consultent moins de médecin tout au long de leur vie, sauf bien sûr quand surviennent les premiers pépins de santé.

Les risques de cancer augmentent, sans compter la crise du milieu de vie qui peut provoquer de sévères déprimes…

Bonne nouvelle, après 40 ans et au-delà, il est encore temps de se reprendre en main pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête, grâce notamment à une activité sportive régulière qui redonne une vraie seconde jeunesse ! Après 40 ans, les hommes ont beaucoup plus de bonnes cartes en main qu'ils ne le pensent. Bref, vous êtes loin d'être fini. Il n'est jamais trop tard. L'activité sportive est essentielle pour l'amélioration de la santé, à condition de bien s'y prendre, de s'y mettre raisonnablement et progressivement. Découvrez pourquoi l'activité sportive permet de prévenir de nombreuses maladies chroniques qui surviennent très souvent après 40 ans.

30 minutes 5 fois/semaine = 80 % de réduction d'AVC et d'infarctus

À partir de 40 ans, les hommes sont sujets à une perte musculaire naturelle plus significative. Les capacités cardiaques et respiratoires commencent à s'étioler. Sur le plan physiologique, ils se retrouvent plus fragiles cardiologiquement que les femmes, malades plus tardivement en moyenne grâce au changement hormonal induit par la ménopause qui intervient autour de la cinquantaine.

C'est pourquoi Fabien Doguet, professeur en chirurgie cardiaque invite les hommes de plus de 40 ans à se mettre à une activité physique puisque ça ne peut "qu'apporter une vraie plus-value sur la prise en charge des maladies cardio vasculaires, sur le vieillissement de l'organisme et de gagner en espérance de vie. Même si un bilan médical cardiovasculaire est recommandé au préalable pour mesurer une éventuelle hypertension artérielle, ou bien des signes de souffrance cardiaque à l'électrocardiogramme.

Mais une activité physique simple va diminuer de 30 % le risque de faire d'avoir un problème cardio vasculaire. 30 minutes, 5 fois par semaine, c'est 80 % de réduction d'AVC et d'infarctus. Cela va permettre de diminuer aussi l'hypertension artérielle, de combattre le cholestérol et de prévenir le diabète de type 2 chez les personnes très diabétiques. Associez à cela une hygiène de vie alimentaire équilibrée en essayant de réduire la consommation de tabac et d'alcool.

L'activité physique ralentit le vieillissement musculaire, cardiaque, pulmonaire

Préserver son cœur en travaillant le cardio

L'entraineur Jean-Marc Delorme rappelle qu'une activité physique et sportive "permet d'agir sur son volume d'oxygène maximal, qui tend à s'accélérer à partir de la quarantaine. Après 40 ans, on a du mal à augmenter la quantité maximale d'oxygène que le corps est capable d'extraire puis de transporter jusqu'aux muscles lors d'un exercice". C'est la raison pour laquelle on est plus essoufflé lors d'un effort et que maintenir une activité physique permet de ménager son cœur.

L'activité sportive chasse l'anxiété

L'avantage de faire du sport, c'est que ça va libérer des endorphines, les hormones qui apportent le bien-être. Ce qui va donc jouer sur l'anxiété, en réduisant le stress.

C'est un antidépresseur naturel. L'homme est un animal de mouvement

- Jean-Marc Delorme

Les vertus de l'exercice pour le dos

Finis le mal de dos ! Le sport présente de nombreuses vertus pour le préserver et éviter les maux qui y sont associés. Jean-Marc Delorme conseille juste "d'être très progressif dans les efforts physiques et de privilégier le renforcement musculaire au niveau de la ceinture lombaire et abdominale, puis la musculation des membres inférieurs".

Renouer avec son oreiller

Dans l'hygiène de vie, après 40 ans, on néglige trop souvent le sommeil ou bien on a tout simplement du mal à bien dormir. En quoi l'activité physique peut favoriser un meilleur sommeil ?

C'est un cercle vertueux estime Fabien Doguet : "l'activité physique permett de mieux dormir, à condition de ne pas faire de sport trop tard, car une température corporelle trop élevée peut empêcher de s'endormir. Idéalement, il faut qu'il y ait au moins quatre heures entre la fin de l'activité sportive et l'endormissement.

L'activité physique va générer une bonne fatigue qui va permettre un bon endormissement

Quelle hygiène alimentaire pour un meilleur entrainement et une meilleure récupération ?

Les méfaits de la surgraisse sur l'organisme

Fabien Doguet, professeur en chirurgie cardiaque, marathonien, ultra-trailer et triathlète amateur, auteur de "Au masculin – sport, santé, bien-être après 40 ans" (en collaboration avec Jean-Marc Delorme, éditions Flammarion, mars 2022).

Jean-Marc Delorme, entraîneur et dirigeant d’une structure d’entraînement sur mesure et compétiteur en ultra-trail. Il est passionné par les sports d’ultra-endurance, a voulu transmettre cette passion dans le livre et prouver qu’il n’y a pas d’âge pour les pratiquer.

Thierry Lhermitte : Parrain de la Fondation pour la Recherche Médicale.

Baptiste Beaulieu pour sa chronique Alors Voilà.