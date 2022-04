On évoque souvent ses vertus antibactériennes, antivirales, antifongiques, antioxydantes, cicatrisantes, antiseptiques. Quels sont les vertus et les limites du miel sur notre santé ? Quels sont ses bienfaits cosmétiques et quelle utilisation peut-on en faire en cuisine ?

Quels sont les bienfaits du miel ? © Getty / David Izquierdo / 500px

Un peu de miel dans ce monde de fiel ce matin. Nous explorons ensemble les bienfaits du miel. Même si comme le disait Sénèque, "le miel est amer aux malades", nous verrons quels sont ses véritables bienfaits sur notre bien-être. Nous essaierons d’y voir plus clair en pointant les limites de tous ses bienfaits.

Et puis, comment bien choisir son miel ? Comment repérer les miels frelatés, ces miels où l’on ajoute du sucre, du glucose ou de l’eau…

Nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000.

Avec

Henri Clément, apiculteur professionnel. Secrétaire général et porte-parole de l'Union nationale de l'apiculture française (UNAF), cofondateur de l'association Terre d'abeilles.

Auteur de "Mission sauver les abeilles", avec les illustrations de Marion Puech (éditions Rue Echiquier, 2019) et de "J'installe mes premières ruches" (éditions First, 2022).

Marie-Claire Frédéric, journaliste culinaire, spécialiste de la fermentation, créatrice du blog “Ni cru ni cuit” (nicrunicuit.com)

Auteure de "Le miel, une autre histoire de l’humanité" (éditions Albin Michel, 13 avril 2022).

Joseph Hemmerlé, ingénieur de recherche à l’Inserm, apiculteur, moniteur apicole. Docteur d’université en biophysique.

Auteur de "Miel – résurgence d’un remède millénaire" (éditions De Terran, février 2022).

Dr Catherine Lacrosnière, médecin nutritionniste.

Auteure de "La Cuisine anti-inflammatoire gourmande – 130 recettes", avec Ruben Sarfati (éditions Hugo Doc, novembre 2020).

