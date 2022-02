A quoi sert le nutri-score ?

A B C D E... Que veulent dire vraiment ces lettres ?

Vous est-il déjà arrivé de reposer ce paquet de biscuit bio qui avait l’air tellement sain et qui affichait tout de même un C ou un D coloré sur son emballage ? L’avez-vous tout de même acheté avec une pointe de culpabilité ?

Ce matin coup de projecteur sur le Nutri-Score, cet étiquetage nutritionnel qui classe les aliments de A à E.

Du vert au rouge….

Du très bon au moins bon sur le plan de la santé.

Un étiquetage qui fournit une information immédiatement compréhensible aux consommateurs, sur des bases scientifiques….

Nous verrons comment fonctionne ce classement des aliments mis au point par le Programme National Nutrition Santé, à qui l’on doit le slogan fameux 5 fruits et légumes par jour.

Fondé sur des bases scientifiques, nous vous expliquerons les bienfaits du Nutri-Score, ses limites, ses alternatives, les diverses tentatives des lobbys agro-alimentaires pour qu’il ne voit jamais le jour.

Des embûches qui n’empêchent pas aujourd’hui les consommateurs de bénéficier d’un repère fiable pour manger le plus sainement possible et de prévenir certaines maladies chroniques…

Et vous, faites -vous confiance au Nutri-Score, est-il une boussole utile quand vous faîtes vos achats ?

Serge Hercberg : Epidémiologiste de la nutrition. Professeur à la faculté de Médecine Universitaire Sorbonne Paris Nord, département de santé publique Hôpital Avicenne. Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle Inserm/Inra/Cnam/UP13. Concepteur et président du Programme National Nutrition-Santé (PNNS). Directeur depuis 2001 de l’Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle (EREN) (Inserm/Inra/Cnam/Paris13), coordinateur de l’étude Nutrinet-Santé, qui constitue l’une des plus vastes initiatives autour de l’évaluation des comportements alimentaires qui étudier les relations entre la nutrition et la santé à l’origine du précepte « 5 fruits et légumes, et trente minutes d’activité physique par jour » et le père du logo « Nutri-Score », fruit d’un long combat contre le lobbying agroalimentaire.

C’est un système à cinq couleurs développé par l’EREN dont le but : est d’informer les consommateurs en un coup d’œil sur la valeur nutritionnelle des aliments. Il participe à l’élaboration des « politiques de santé publique » ; il est promoteur d’une politique visant à améliorer la santé en agissant sur un déterminant majeur qu’est la nutrition. Il peut être qualifié de « nutritionniste de santé publique » qui s’appuie sur de la recherche pour comprendre les relations Nutrition-santé

Livre : « Mange et Tais-toi », Humensciences, 9 février 2022. Décrit par lui-même comme étant : « Un livre témoignage racontant « vus de l’intérieur » quelques pans de l’histoire de la recherche et de la santé publique dans le champ de la nutrition (dont NutriScore) de ces 40 dernières années. Les droits d’auteurs sont reversés à des fondations). »

Arnaud Cocaul : Médecin nutritionniste spécialisé dans les troubles de l’obésité, le traitement du surpoids et des troubles du comportement alimentaire. Travaille au Centre des Gobelins, un cabinet libéral et en clinique diététique à Villecresnes en banlieue parisienne. Auteur de plusieurs livres de vulgarisation médicale autour de la nutrition dont : Livre : « Bye bye maux de ventre : Des recettes qui prennent soin de votre intestin », Flammarion, 2018.

Adrian Chaboche, Médecin spécialiste en approche globale et intégrative pour la chronique « Alors Voilà »