Trop souvent maltraités, mal aimés, nos pieds supportent tous les jours notre poids, ils sont nos alliés, indispensables pour nous déplacer. Mais dans notre vie quotidienne, prenons-nous vraiment la mesure de leur importance ?

Comment prendre soin de ses pieds ? © Getty / Predrag Popovski

Bon pied, bon œil… Travailler d’arrache-pied… Se prendre les pieds dans le tapis…. Mettre les pieds dans le plat… Etre bête comme ses pieds… C’est le pied… Prendre son pied… Avoir les pieds sur terre… Les expressions avec le mot pied font partie de notre langage quotidien…

Quelles sont les principales pathologies du pied, comment les prévenir, comment prendre soin de ses pieds, et les embellir à l’approche de l’été ?

La première chose que rappelle la podologue-posturologue Muriel Montenvert, c'est qu'il est essentiel de prendre soin de ses pieds que l'on néglige trop souvent parce que cachés, contrairement aux mains. Pourtant, pendant une journée, nous marchons entre 6 et 10 000 pas par jour, quand dans une vie, on fait deux fois et demie le tour de la terre.

Nos pieds sont notre premier mode de déplacement. Ils nous supportent tout au long de notre vie d'où l'idée d'en prendre soin pour éviter les désagréments.

Une bonne hygiène

Préserver la santé de ses pieds passe d'abord par l'hygiène, essentielle pour se prémunir contre certaines infections, comme les mycoses cutanées, les verrues plantaires ou encore les ongles incarnés.

La dermatologue-vénéréolgue Flora Fischer conseille "de se laver les pieds tous les jours, veiller à nettoyer les espaces inter orteils puis à bien sécher la zone entre les orteils. Il faut laver ses ongles parce qu'un ongle qui est un petit peu abîmé, un peu épais peut vite se retrouver sujet à une infection à un champignon".

C'est une formidable porte d'entrée pour les mycoses. "Le champignon vient se mettre sous l'ongle pour manger la petite zone entre la peau et l'ongle. La mycose est perceptible, car elle devient jaune, rend votre ongle un peu friable et épais, précise la podologue Muriel Montenvert. Elle prévient au passage que "les vernis semi-permanents étouffent les ongles et qu'il est préférable de ne jamais les garder longtemps. Après deux ou trois mois, il faut retirer son verni.

Une bonne hygiène des pieds, c'est aussi penser à bien se couper les ongles des pieds régulièrement et correctement. Flora Fischer conseille "de les couper court et le plus en rond possible, sinon de faire appel à une pédicure podologue, l'objectif étant d'éviter à tout prix une infection et des panaris".

Les pathologies liées aux pieds-plats et aux pieds creux

La physiologie des pieds-plats peut entraîner certaines fatigabilités au niveau de ce qu'on appelle "l'aponévrose plantaire", soit le muscle sous le pied dont le but est de maintenir le creux du pied. Muriel Montenvert précise que "si on a le pied qui est plat, on va être en permanence en train de tirer sur ce tendon, ce qui peut créer des douleurs, des problèmes d'instabilité liés à la diminution de la surface d'appui-portante".

Le pied va être plus instable, sujet à des risques d'entorse, à des douleurs au niveau des points d'appui.

À l'inverse, la physionomie des pieds creux peut générer des problèmes d'instabilité parce qu'on diminue la surface d'appui, la surface portante. Le pied va être plus instable, ce qui va potentiellement susciter des risques d'entorse, des douleurs au niveau des points d'appui qui seront plus importants d'où moins de surfaces portantes".

Laissez vos pieds se reposer

Marchez pieds nus (le plus souvent possible)

Nous n'allons pas muscler et faire travailler de la même manière, car là où nous sollicitons certaines parties seulement de nos pieds quand nous sommes en chaussures, le fait de se retrouver pieds-nus un certain temps va permettre de rééquilibrer tous les points d'appuis car ils seront tous sollicités. La podologue recommande donc de "marcher un maximum de temps pieds-nus chez soi et dans son jardin, pour travailler les muscles intrinsèques du pied".

Dans un deuxième temps, elle recommande aussi l'automassage à l'aide de crème pour stimuler, drainer et mobiliser les articulations de façon passive et immobile".

Course à pied : attention à ne pas surménager ses pieds

Si l'activité physique fait énormément de bien à nos pieds en les sollicitant autrement que par la simple marche, elle a aussi le don de très vite les fatiguer si on manque de doser l'intensité qu'on leur impose. Le kinésithérapeute Nicolas Tikhomiroff alerte sur "les pathologies qui peuvent vite apparaître au niveau du pied quand on crée trop de stress mécanique, quand souvent, nous sommes insuffisamment préparés et entraînés au rythme auquel on astreint son corps et ses pieds. Surménager ses pieds peut conduire à des tendinopathies du tendon d'Achille, des déficiences plantaires, ou à des fractures de stress…

Le sport, c'est excellent pour les pieds, mais à condition de bien arriver à doser, équilibrer, quantifier les contraintes mécaniques qu'on leur impose pour éviter de se blesser.

Pour éviter les tendinites du pied, il faut absolument veiller à prendre en compte les signaux d'alerte, les apparitions de douleur, et à ce moment-là diminuer les contraintes, renforcer le tendon en travaillant sur des remontées de pointes de pieds sur des marches pour mieux apprendre à vos pieds et à votre corps à résister à la contrainte.

Il faut être à l'écoute de son pied pour mieux le soulager au quotidien

Changer/alterner fréquemment de chaussures

Puis, il n'est jamais très bon de porter toujours les mêmes chaussures. C'est primordial.

Des chaussures, ce sont d'abord vos pieds qui doivent les choisir et non vos yeux

"Si elles ne vous vont pas, ce n'est pas la peine d'insister, précise Muriel Montenvert, car elles vont, au final, ne vous créez que des problèmes… Et puis, il est important d'avoir le bon chaussage au bon moment, d'avoir la chaussure adaptée à sa pratique sportive, à sa pratique professionnelle, à ces activités pour que vos pieds soient constamment bien tenus et préservés".

Avec

Muriel Montenvert, podologue posturologue dans le cabinet Montenvert Podologie, Paris 15e. Secrétaire générale de l’union française pour la sante du pied (ufsp)

Nicolas Tikhomiroff alias Mr Clavicule, kinésithérapeute et ostéopathe. Vulgarise la santé sur les réseaux sociaux. Compte Insta.

Auteur de "Bien dans votre corps !" (éditions Albin Michel, décembre 2021).

Flora Fischer, médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie. Elle est installée en cabinet libéral à Paris.

Auteure de "Confidences d’une dermatologue" (éditions Robert Laffont, février 2021).

