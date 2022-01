Il s’agit d’une véritable pathologie invalidante qui affecte le quotidien. Ce n’est pas une maladie imaginaire. Dans la galaxie des céphalées, la migraine n’a rien à voir avec un simple mal de tête qui passerait avec une aspirine.

Comment lutter efficacement contre les maux de tête et la migraine ? © Getty / JGI/Jamie Grill

Quel est le point commun entre Blaise Pascal, Voltaire, Victor Hugo, George Sand, Sigmund Freud, Lewis Caroll ou André Gide ? Ils étaient tous migraineux comme les 11 millions de Français touchés par cette maladie selon l’Assurance Maladie.

Quelles sont les caractéristiques d'une migraine : mécanismes, signes avant-coureurs, formes ? Quelles en sont les causes environnementales et génétiques ? Pourquoi les femmes sont plus touchées que les hommes ?

Le syndrome pré-mensturel en est-il l’une des raisons ? Et puis nous verrons comment soulager la migraine ?

Quelles sont les dernières innovations en la matière ? L’alimentation et les techniques psychocorporelle comme le yoga ou la méditations peuvent-elle vraiment aider les migraineux…

Avec

Carole Séréni, neurologue et ancien chef de clinique des hôpitaux de Paris et ancien chef de service de l’höpital Léopold Bellan (14e).

Sabine Debremaeker, présidente de l’association « La Voix des Migraineux ».

Virginie Corand, neurologue au CHU de Bordeaux, responsable au sein du Centre d’étude et de traitement de la douleur.

La chronique Alors voilà de Baptiste Beaulieu et la chronique de Thierry Lhermitte pour la FRM