Jean Pruvost : Lexicologue et historien de la langue française. Professeur émérite de lexicologie et de lexicographie à l’Université de Cergy-Pontoise. Directeur éditorial des Editions Honoré Champion. Membre de l’Institut de langue française, du Conseil national des Universités et de divers comités de rédaction de revues internationales. En 2019, Jean Pruvost est distingué par l'Académie française qui lui remet la Grande Médaille de la Francophonie. Livre (dont) : « La Politesse – Au fil des mots et de l’histoire », éd. Tallandier, avril 2022.