Comment rester zen pendant les réveillons en famille ou entre amis ?

Comment ne pas se disputer pendant les fêtes de fin d’année ? Ce temps de partage et de concorde familiale idéalisé.

Vous êtes nombreux à redouter ce moment

Anticipation anxieuse car les pommes de discorde sont légion autour du chapon et de la bûche glacée…

Pass sanitaire, vaccins, pro ou anti Macron, pro ou anti Zemmour.

Sans oublier les querelles intra-familiales qui remontent à la surface. Rivalités entre frères et sœurs, haines recuites entre beaux-frères et belles-sœurs, jalousies entre oncles, tantes et cousins, tensions autour du divorce de papa-maman…

Conflits non résolus qui remontent à la surface comme le gras du pot au feu qui a refroidi…

Est-il vraiment possible d’éviter les conflits pendant les fêtes ?

Comment les éviter le plus possible ? Nous verrons aussi pourquoi il est préférable d’éviter certaines questions pressantes qui peuvent semer embarras et zizanie ? Et vous comment faîtes-vous pour éviter que les repas de familles ne se transforment en gué-guerre civile ?

: Coach professionnelle certifiée et spécialisée en neurosciences. Livre : Ces phrases à ne pas dire à sa famille. Larousse, 7 février 2021. Virginie Megglé : Psychanalyste, spécialiste de la philosophie adlérienne et fondatrice de l'association et du site Internet « Psychanalyse en mouvement ». Livre : Hyperémotifs – Survivre à la tempête intérieure. Eyrolles, 2 septembre 2021

