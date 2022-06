Comment insuffler un vent nouveau à sa sexualité, à l’heure du culte de la performance et des schémas traditionnels routiniers ? À quoi pourrait ressembler un nouvel art érotique adapté à notre temps ?

Peut-on apprendre à faire l'amour ? © Getty / bilderlounge

Si nous sommes soumis au culte de l’orgasme…

Pourquoi certains d’entre nous aborde la sexualité dans une perspective consumériste…

Nous verrons aussi quelle est l’influence de la pornographie sur nos imaginaires ?

Alexandre Lacroix, écrivain philosophe et journaliste. Il est directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, enseigne à Science-po Paris l’écriture créative et les humanités politiques. Egalement président et cofondateur de l’école d’écriture Les Mots. Directeur de la collection « Les Grands Mots » chez Autrement. Auteur de "Apprendre à faire l’amour" (Allary Editions, mai 2022).

Olivia Benhamou, psychologue clinicienne, psychothérapeute et sexologue au Service Universitaire de Médecine Préventive de l'Université de Rouen et en cabinet libéral, à Paris et Rouen. Auteur de "Petit guide d’entrée dans la vie sexuelle" (Editions du Cherche Midi, mars 2021).

Les questions toujours pertinentes de Marie-Laure Zonszain.