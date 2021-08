L’émotion, est une certaine façon d’appréhender le monde écrivait Jean-Paul Sartre. Et du matin au soir, nous sommes soumis à un tourbillon d’émotions…

Que faire de nos émotions ? © Getty / Arog Design Unit

La joie de serrer son enfant dans les bras…

L’humiliation subie au bureau après une remarque désobligeante…

La tristesse de ne plus voir une amie…

La colère après avoir été bousculé sans ménagement dans le bus…

Le dégoût de soi pour avoir été lâche…

L’enthousiasme pendant un dîner entre amis…

La nostalgie après des vacances dans une maison d’enfance…

Des émotions qui se déclenchent malgré nous, et qui s’invite dans notre corps et dans notre esprit. Elles nous font agir, réagir, réfléchir… Mais comment trouver la juste mesure dans l’accueil de nos émotions ? A-t-on raison de les réprimer ? De quelle façon influencent-elles nos vies ? Comment fonctionne la contagion émotionnelle ? Existe-t-il des émotions plus contagieuses que d’autres ?

Rediffusion de l'émission du 06/09/2019

Programmation musicale

Nancy Holloway - Hurt so bad

DAMSO - Morose