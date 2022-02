Les manipulateurs, qui sont-ils ? Comment les repérer ? Voici quelques conseils pour mieux comprendre les mécanismes de la manipulation et mieux la détecter.

Comme l’écrivait ce bon vieux Machiavel : "Les hommes sont si aveugles, si entraînés par le besoin du moment, qu’un trompeur trouve toujours quelqu’un qui se laisse tromper".

Nous sommes évidemment manipulés du matin au soir… Quels conseils pour faire face aux manipulateurs ? Il peut s’agir de manipulation douce, sans intention de nuire, quand on nous incite à adopter un comportement positif. Mais cela peut être une manipulation négative, toxique, qui nous pousse à faire des choses que nous n’aurions pas faite en connaissance de cause.

Comment s’affirmer et reprendre les rênes dans cette relation déséquilibrée ?

Qu'est-ce que la manipulation ?

Odile Darbon rappelle que "c'est un comportement par lequel quelqu'un, ou un système, essaie de prendre le contrôle sur quelqu'un d'autre ni par la peur ni par le respect du manipulé mais plutôt par la ruse. C'est prendre le dessus par un mensonge. Il faut faire attention à ne pas s'y enfermer car la succession de comportements manipulateurs peut engendrer une relation manipulatrice durable pernicieuse sur la vie globale du manipulé".

S'il y a plusieurs degrés de manipulation, Frédéric Fanget précise que, fatalement, "nous avons tous été manipulateur dans la semaine qui vient de s'écouler. Et nous avons probablement tous été manipulés, c'est la raison pour laquelle il faut s'intéresser au comportement du manipulateur, à ses messages flous, pour mieux abattre son jeu".

Comment savoir si on est manipulé ? Les signes qui ne trompent pas

La manipulation peut provoquer des dégâts insoupçonnés sur le plan psychologique, avec des conséquences sur la confiance en soi, dans sa vie de tous les jours. Pour apprendre à mieux s'en préserver, voici un schéma de référence à adopter pour mieux les contourner :

La méthode de l'APARI

Voici un petit moyen mémotechnique partagé par Frédéric Fanget pour vous aider à bien comprendre ce qui se passe lors de ce scénario de manipulation.

A pour Accroche (promesse miraculeuse initiale).

P pour Promesses non tenues.

A pour Abus.

R pour Recommencement.

I pour Issue.

Votre manipulateur commence toujours par vous flatter

Un scénario manipulateur est d'autant plus trompeur et invisible qu'il commence toujours de façon positive, car ses armes sont les compliments, les flatteries, les promesses, le reflet de ce qu'on voudrait être ou devenir, la reconnaissance… Odile Darbon explique qu'il est important "de commencer par repérer si ces compliments sont adaptés au contexte, entretiennent un rapport avec le contexte ou s'ils ne sont l'objet que d'une grande et simple généralité qui pourrait être appliquée à tout le monde".

On rêve tous tellement d'être protégé, aimé, compris, soutenu, une brèche parfaite par laquelle pénètre votre manipulateur

Une flatterie envahissante qui vire à la défiance

À cette face positive, idyllique, faite de compliments et de promesses, vient ensuite une phase négative, faite de ruses, d'intentions malveillantes dissimulées où les besoins et les désirs ne sont pas clairement exprimés.

Sauf qu'on ressent une espèce de confusion, souligne la médecin-psychiatre, car "après la phase d'immenses espoirs, vous allez immédiatement tomber de haut, vous allez être sidéré par une attitude qui ne va plus du tout être empathique, et naturellement vous allez ressentie de la défiance vis-à-vis de lui. Cette défiance peut vous motiver à vous affirmer, obligeant ainsi le manipulateur à réviser sa position.

Sans prise de conscience, sans affirmation de soi-même, on ne peut rien faire si ce n'est de renforcer tous les comportements positifs de ce même manipulateur et le pousser à continuer

- Frédéric Fanget

Comment recadrer une relation qui devient manipulatrice ?

Différentes techniques existent pour interrompre un processus manipulateur. Car les manipulateurs jouent avec votre cerveau émotionnel. Voici la méthode "DESC", imparable selon Frédéric Fanget pour que la psychologie de la soumission n'est plus aucun secret pour vous. Une manière de s'affirmer avec des techniques comportementales d'affirmation de soi, de prise de distance positive.

La méthode DESC

1 - Description objective des situations

2 - Exprimer ses émotions négatives

3 - Solution positive et constructive

4 - Conséquence positive pour moi

Rester entouré

Odile Darbon suggère de "rester entouré, car vous serez moins atteignable. Le manipulateur va très vite le sentir. Ils ont l'art de choisir des personnes qui n'ont pas d'entourage ou qui ont rompu avec leur entourage".

Avec

Frédéric Fanget, médecin psychiatre et psychothérapeute, auteur de revues psychologiques et enseignant à l’université Lyon I.

📖 LIRE - Affirmez-vous face aux manipulateurs. (Editions Odile Jacob, janvier 2022). En collaboration avec Odile Darbon.

Odile Darbon, médecin psychiatre et psychothérapeute, spécialiste en thérapie comportementale et cognitive.

