Action de trahir, de manquer au devoir de fidélité. La trahison est perçue comme un acte forcément mauvais, méchant, mesquin, qui entrainerait une perte absolue de confiance envers celui qui a trahi. Mais si trahir était bon pour nous et pour ceux qui nous entourent ?

Famille, amis : quand les trahisons deviennent nécessaires © Getty / JGI/Jamie Grill

À partir de quand les trahisons deviennent-elles nécessaires dans le cercle familial ? Ces trahisons familières qui nous empêchent d’être soi, par peur du conflit de loyauté, par faiblesse, par routine… Quand on se force par exemple à voir des amis avec lesquels on ne partage plus grand chose ou quand on s’oblige à se conformer à des désirs professionnels parentaux qui ne nous correspondent pas du tout…

Pourquoi trahir peut aussi devenir un acte d’indépendance, à condition de se dégager de la vision traditionnelle du traitre, type Judas ou Brutus. Et comment trouver le courage de rompre certains liens, certains engagements qui nous empêchent d’être soi…

► Racontez-nous pourquoi il vous a été vital de faire le deuil de certains liens pour devenir vous-même au 01 45 24 7000 sans oublier de réagir sur l’appli France Inter.

Invitée

Nicole Prieur, philosophe et psychanalyste spécialisée dans les relations familiales. Directrice du Conseil scientifique du Ceccof (centre d’études cliniques des communications familiales).

Auteure de "Les trahisons nécessaires - s’autoriser à être soi" (Robert Laffont, novembre 2021).

La chronique Choses "presque" vues de Julien Bisson, rédacteur en chef de l’hebdomadaire Le 1.

Les questions toujours pertinentes de Marie-Laure Zonszain, cheffe du service Actualité chez Femme Actuelle.