Comment sortir du système des EHPAD, qui vient de cruellement montrer sa violence et quels logements alternatifs ? Quelles initiatives dans les villes, les villages ? Comment faire face quand on voit ses parents de plus en plus diminués ?

Comment bien vieillir ensemble ? © Getty / Hinterhaus Productions

L’une vient de fêter ses 95 ans, l’autre 92. Toutes les deux rient beaucoup. L’une a les yeux et les oreilles qui semblent avoir décidé d’arrêter de faire leur boulot. L’autre pète le feu. Ce sont mes grands-mères. Encore aujourd’hui, à presque 50 ans, je les appelle Mamie Gigi, et Mamie Adrienne. Alors qu’en France 2 millions de personnes âgées souffrent de solitude, elles sont bien entourées. Ce week-end pascal, Mamie Gigi fêtait son anniversaire, 27 personnes autour de la table. Y compris son dernier arrière petit fils. Il vient de naître. Presqu’un siècle les séparent. Il ne marche pas encore. Elle ne marche plus. Elle a besoin d’un déambulateur. Elle l’appelle "mon cheval"… Et comme à chaque à fois, elle termine son discours par : "l’année prochaine, je ne serai peut-être plus là".

Bien sûr, un jour ou l’autre, elle finira par avoir raison. Mais pour l’instant, elle se promène avec son cheval.

Avec

Véronique Lefebvre des Noëttes, psychiatre spécialisée en gériatrie ambulatoire à l’Hôpital Emile-Roux à Limeil Brévannes (94). Auteur de "Vieillir n’est pas un crime ! – pour en finir avec l’âgisme" (éditions du Rocher, septembre 2021).

Julia Mourri, co-fondatrice Oldyssey (le média qui donne la parole aux « vieux »). Auteur de "Vieillir Ensemble – Un tour du monde des solutions qui rapprochent les générations" avec Clément Boxebeld (éditions du Points, 2020). Réalisatrice du documentaire "Mamies Foot" (durée 52 minutes, diffusé en mai 2021 sur France TV).

Clément Boxebeld, co-fondateur de @shareami – duos de conversation intergénérationnels et interculturels, et co-fondateur du média Oldyssey. Se dit lui-même "engagé pour valoriser le rôle social des plus âgés et rapprocher les générations."

La chronique Presque Vue d’Eric Libiot.

Les questions toujours pertinentes de Marie-Laure Zonszain, chef du service "Actu Femme Actuelle".