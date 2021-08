Vous êtes peut-être confronté à un ami, un conjoint, un collègue, un patron, un voisin, un commerçant très difficile à vivre… Comment les accepter, les gérer, et à quel moment est-il bon de les fuir ?

Comment vivre avec une personnalité difficile ? © Getty / Adrienne Bresnahan

Rediffusion de l'émission du 20/04/2021

Programmation musicale

Michel Jonasz - Dites-moi

Maxwell Farrington & Le Superhomard - We, us the pharaohs