Nous sommes tous nés d’une rupture. Séparés du ventre maternel, projetés dans un monde nouveau, plus froid et plus hostile. C’est la rupture matricielle. La première d’une longue série...

Comment les ruptures transforment-elles ? © Getty / John M Lund Photography Inc

Ruptures amicales, professionnelles, amoureuses, familiales, rupture avec son ancienne vie… Sans oublier les deuils, les accidents et les maladies. Depuis toujours et jusqu’au bout du tunnel, les ruptures rythment nos vies. Nous voyons ici de quelle façon elles nous transforment en profondeur, avec un focus sur la séparation amoureuse.

=> Rediffusion de l'émission du 30/04/2019

Programmation musicale