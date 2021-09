Nous vous donnons des outils pratiques pour travailler votre attention au quotidien tant nous nageons tous dans un océan de distractions. Avec, pour conséquence, une attention dévorée par nos smartphone, tablettes, réseaux sociaux, jeux vidéos, séries TV…

Travail, école, vie quotidienne : comment mieux mémoriser et être plus attentif ? © Getty / yangwenshuang

Nous avons tous du mal à rester attentif, concentré sur une tâche ou alors, nous nous berçons de l’illusion d’être multitâche :

Lire en jetant un coup sur son téléphone toutes les cinq minutes.

Regarder un film à la télé tout en consultant les réseaux sociaux.

Faire ses devoirs en visionnant des vidéos ou des photos sur Tik Tok, Instagram, ou Snapchat, des pâtisseries alléchantes pour le cerveau de nos enfants et de nos adolescents…

Mais nous autres adultes ne sommes pas sans reproches en la matière.

Que celui ou celle qui n’a jamais regardé ses sms en conduisant, en faisant du vélo ou en marchant dans la rue me jette la première pierre. Nos experts vous délivrerons des outils concrets pour reprendre le pouvoir.

Nous vous proposons un plan de reconquête de votre attention : « la reine des facultés »

▶︎ Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000.

▶︎ Laissez-nous également des messages et des notes vocales via le site et l’appli France Inter. Les enfants et les adolescents ont également le droit de poser leur question et de témoigner.

Avec

Anne de Pomereu , diplômée de HEC, elle est spécialisée dans la transmission de l'art et la manière de mieux utiliser ses facultés cognitives (mémoire, attention, concentration), et apprend à apprendre à des élèves de tous âges et niveaux. Consultante et formatrice en entreprise, elle publie A la reconquête de l'attention aux Editions Lattès (2021).

Sylvie Chokron , neuropsychologue, directrice de recherche CNRS, auteure de Une journée dans le cerveau d'Anna : notre quotidien décrypté par les neurosciences aux Editions Eyrolles (2020).

Gwenaelle Boulet, chronique parentalité.

Laissez-nous une note vocale.

Mode d'emploi : téléchargez l'application (gratuite) France Inter si vous ne l'avez pas encore > allez à la page programmes > émission "Grand Bien Vous Fasse" > cliquez sur le bouton "laisser une note vocale" (ou sur ce lien directement). On vous demandera de vous identifier, puis d'enregistrer votre message (que vous pourrez écouter et/ou refaire avant de l'envoyer).

Demain avec le mensuel Philosophie Magazine, comment accepter sa fragilité dans un monde de brutes…

