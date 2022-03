Comment s'organise l'aide pour celles et ceux qui sont restés là-bas ? Témoignages d'ukrainien.ne.s et échos de la mobilisations en France et détails pratiques avec les associations impliquées.

Drapeau ukrainien © Getty / Bloomberg Creative

Et une admiration infinie pour le président Volodymyr Zelenski et pour le peuple d’Ukraine. Sous les bombardements, l’effroi et un peuple qui tire son courage de son désespoir pour reprendre Sénèque.

Un peuple debout… Héroïque… Résistant… Et qui génère un immense élan de solidarité mondial…

Argent, vivres, logement… Comment apporter de l’aide aux civils sur place et aux réfugiés, plus de 700 000 personnes déplacés dans les pays frontaliers à ce jour…

Dans cette émission, des associations, des citoyens engagés répondent à vos interrogations.

N’hésitez pas à laisser des messages de soutien et de solidarité au peuple ukrainien en déposant une note vocale.

Christophe André , écrivain, psychiatre et psychothérapeute

Croix-Rouge : Jean-Christophe Combe , directeur général de la Croix Rouge depuis 2017. Il est dans cette association humanitaire depuis plus de 10 ans. Livre (essai) : "L'humanité ne se négocie pas” signé de Jean-Christophe Combe, dans la collection Paroles d'Acteurs aux éditions de L’Aube.

Secours populaire : Ismaïl Hassouneh, secrétaire national du Secours populaire

Maria Solyanyk : étudiante française d’origine ukrainienne en L3 de droit à l’Université de Nanterre.

Elle a 20 ans et est née en France peu après que ses parents ukrainiens s’y soient installés en 2000. Le reste de sa famille (grands-parents, oncles, cousins etc…) est toujours en Ukraine et elle prend chaque jour de leurs nouvelles. Elle s’est immédiatement greffée à des associations pour organiser des manifestations ou des collectes de matériel humanitaire auprès des mairies et des paroisses. Elle espère créer sa propre association d’ici quelques jours pour mener davantage d’initiatives solidaires. Elle nous parlera de la prochaine grande manifestation à Paris ce samedi mais également de collectes de fonds ou de matériel humanitaire.

Maxime, Professeur d’anglais résidant à Kharkiv

Il est arrivé en Ukraine en 2014 après la révolution de la dignité. est parti de Kharkiv avec sa femme lors du premier jour des affrontements pour se réfugier loin du front. Il est en transit. Il nous parlera de la vie quotidienne sur place et de quelques actions solidaires locales qui s’organisent en Ukraine.

Camille Cocaud - Créatrice de la plateforme www.weukraine.fr

Insomnie entre samedi et dimanche. Sentiment d’impuissance face à la situation. Se sent loin de ce qui se passe. Elle commence à créer la plateforme dimanche. Elle recense toutes les initiatives disponibles depuis la France, les initiatives francophones et qui ne soutiennent pas de forces armées, « c’est la limite que je me suis donnée ».

« Avec mes petits doigts de femme qui fait du digital, je ne me sentais pas utile. J’ai eu du mal à trouver des initiatives, elles étaient toutes relayées une par une par des articles et magazines en ligne mais c’était éphémère, ce n’était pas organisé. J’ai donc réalisé qu’il fallait une plateforme. » - Plus de 120 000 vues la nuit dernière. - Plus de 70 professionnels du digital se coordonnent aujourd’hui pour faire évoluer la plateforme.

collecte : petites associations locales (Vendée, Anjou, Cannes, etc.) qui ont un pied là-bas, mais aussi grandes ONG pour des dons d’argent ou autres initiatives. hébergement: les gens peuvent trouver sur la plateforme les associations qui proposent des listings sur lesquels s’inscrire lorsque l’on veut héberger et que l’on ne sait pas vers qui se tourner. Mais la plateforme ne propose pas encore d’accueil effectif. Elle renvoie simplement aux associations qui elles-mêmes regroupent les personnes voulant accueillir.

Suzette Fernandes – de l’association Hirond’ailes à Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne (IDF)

Les associations Hirond'ailes et Atelier Figuier Cerise organisent une collecte pour l’Ukraine. À l’origine, l’association Hirond’ailes dont fait partie Suzette (association franco-portugaise caritative) a été créée pour le téléthon. Puis ce groupe de femmes a décidé de faire le téléthon toute l’année en confectionnant des objets pour les vendre et reverser l’argent à des associations.

« Nous n’avons pas d’adhérents mais sommes un groupe de femmes qui crochètent, cousent, tricotent et revendent leurs produits pour aider des causes que nous choisissons ensemble. Cette fois nous voulions aider les réfugiés de cette guerre. »

« J’habite Sucy-en-Brie et j’ai parlé de ce projet sur un groupe de la ville. Une voisine m’a donné le numéro de téléphone d’une personne qui à son tour m’a donné celui de Darius, membre du comité olympique polonais. Tout s’est mis en place rapidement. Nous avons un point de collecte, une association de Sucy-en-Brie qui nous aide avec la logistique, l’Atelier Figuier Cerise. Puis une association polonaise se charge de l’acheminement vers la frontière Pologne/Ukraine. D’autres points de collecte se sont mis en place dans Paris, Brunoy, Pontault-Combault, Villecresnes, Sainteny, etc… Et la semaine prochaine, Darius se charge de tout envoyer dans un centre d’accueil pour les mères et les enfants à la frontière. Une partie de la collecte est destinée aux soldats et leur sera remise directement. »

Pour les enfants et les mamans:

Vêtements | Médicaments, pansements | Produits pour bébés | Nourritures non périssables (pâte, riz, biscuits café…)

Pour les soldats:

Couvertures, couettes, couvertures de survie et sacs de couchage | Bandages, pansements, antidouleur

Dépôt des dons : à l'Atelier Figuier Cerise au rond d’or a l’étage au-dessus de la pharmacie (accès début du parking) Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne, IDF. ( Le lundi de 10h à 16h | Le Mardi de 13h à 17h |

Renseignements : 06 86 81 17 18

Léopold Strajnic, directeur de l’information de France Bleu

Retrouver toutes les information ainsi qu'une carte interactive sur le site de France bleu