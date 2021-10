L'amour ou le désamour des mathématiques ne manque jamais de nous rappeler des souvenirs souvent marquants lorsque les calculs et nous est égal à deux ! Les élèves sont-ils tous égaux face à l’enseignement des sciences en général, et des maths en particulier ?

Les maths et vous est-ce que ça fait deux ? © Getty / somethingway

Selon une récente étude internationales les élèves de notre pays semblent de moins en moins doués pour les matières scientifiques que leurs camarades du monde entier… Comment expliquer ce problème profond ?

Et comment expliquer les inégalités entres les filles et les garçons, entre les jeunes issus des quartiers populaires et ceux des zones privilégiées ?

Alors que les matières scientifiques sont réputées plus égalitaires que le français, l’anglais ou l’histoire-géographie…

Pourquoi, au fil de leurs études, les filles disparaissent des filières scientifiques ?

Pourquoi les élèves des milieux populaires furent moins nombreux que les enfants de cadre à passer un Bac S ?

A force de répéter qu’il existe une bosse des maths, que certaines catégories d’élèves ne sont pas faits ou n’ont pas le goût des maths, il y a des chances d’assister à ce qu’on appelle une prophétie auto-réalisatrice…

Nous verrons ce matin comment agir concrètement pour l’égalité des sciences…

Avec

Clémence Perronnet, docteure en sociologie. Maîtresse de conférences en sciences de l’éducation à l’Université Catholique de l’Ouest

Livre - La bosse des maths n'existe pas Rétablir l'égalité des chances dans les matières scientifiques (Autrement)

Stella Baruk, chercheuse en pédagogie des mathématiques.

Livre - Dictionnaire de mathématiques élémentaires – Édition augmentée d’une introduction inédite de l’auteur (Editions du Seuil, 2019)

Laure Cornu, médiatrice en mathématiques au sein du département de maths du Palais de la Découverte.

Actuellement Les Etincelles dans le 15e

Denis van Waerebeke, réalisateur de "Voyages au pays des maths" websérie documentaire d’animation depuis le 2 octobre

Marie Perarnau, chronique Ma vie de Parents

