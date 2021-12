Le jeu contribue puissamment à la construction de l’enfant. En dehors du temps scolaire, jouer devrait être le principal métier des enfants… Comme disait Nietzsche, « chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer ». Et les enfants ont le jeu dans le sang…

Comment les jeux encouragent la créativité ? © Getty / Nilsson, Huett, Ulf

Le jeu contribue puissamment à la construction de l’enfant à devenir plus créatif et à développer certaines formes d’intelligence … Faut-il privilégier les jeux et jouets dits éducatifs ou laisser les enfants jouer à leur guise ?

Jouer pour le plaisir…

Sans bénéfice immédiat. Vous verrez pourquoi il est important de jouer régulièrement avec eux. Et à quelques jours de Noël, nos invités nous diront s’il existe de bons et de mauvais jouets, et si les jeux vidéo sont bénéfiques ou délétères du point de vue de leur développement.

Avec :

Patrice Huerre, p édopsychiatre, psychothérapeute et psychanalyste. Livre : Jouer, un moteur pour la vie, Nathan

rédactrice en chef d’Astrapi Témoin : Augustin, 12 ans, du Cafézoïde

Chronique Ma vie de Parent de Gwenaëlle Boulet

Vous vous lancez dans les jeux de société ou vous en avez assez de vos jeux éculés ? Voici ma petite sélection familiale !

Pour les petits :

Kat’Bouille (observation et rapidité)

La maison des souris (observation et mémoire)

Mémory (observation et mémoire)

Dragomino

Décrocher la lune (observation et dexterité)

Le lynx (observation)

Sherlock Express (Logique et de déduction)

Zanimatch (Observation)

Turlututu (Observation et mémoire)

Grands classiques :

Carcassonne (Chance et stratégie)

Labyrinthe (stratégie)

Puissance 4 (stratégie)

Qui est-ce ? (Logique et chance)

Monopoly

Cluedo (logique)

Rummikub (Logique et chance)

Les aventuriers du Rail (Stratégie)

Scotland Yard (Déduction)

Time’s up (rapidité)

Master mind (Logique)

Jeux de cartes :

6 qui prend

Skyjo

Dobble (observation et rapidité)

Jeux de 7 familles

Piratatak

Sushi go (8+)

Bogoss (5+)

Jeux de dés :

Qwixx (jeu de dés 8+)

Yam’s (jeu de dés)

Next (jeu de dés)

Autres jeux

Bazar Bizarre (logique et déduction)

Little big fish (+8 ans) (stratégie)

Time line (8+) (histoire et mémoire)

Tschak ! (7+) (stratégie et chance)

Love letter (stratégie 8+)

Bang (8+)

Loup garou (jeu de groupe)

Jeux collaboratifs