Le couple, est-ce une illusion, un rêve perdu d’avance ?…

Faut-il rechercher le couple parfait ? © Getty / fotograzia

Au fond de nous sommeille le fantasme du couple parfait… Un duo amoureux au diapason, sans heurts, ni reproches avec en ligne de mire une plénitude éternelle, charnelle, émotionnelle, intellectuelle… À l’image de la princesse Psychée et du dieu Eros, union mythologique qui influence encore et toujours nos imaginaires par l’entremise des fictions qui mettent en scène la perfection amoureuse…

Une recherche de la performance conjugale qui cohabite avec le culte de l’amour parfait…

On se fait des films sur le couple de rêve et il faut hélas faire avec la dure réalité du quotidien, les désillusions, les déceptions, les disputes, l’infidélité et la parentalité…

Alors, faut-il vraiment rechercher la perfection dans le couple ?

Est-ce une illusion, un rêve perdu d’avance ?

Quelles sont les croyances qui font obstacle au bonheur conjugal ?

Voici quelques questions que nous posons à nos invités, en partenariat avec Le Un des libraires actuellement en kiosque.

Et vous acceptez l'imperfection de votre couple ? Ou êtes-vous en quête de l'union idéale ?

Pour en parler, Ali Rebeihi reçoit :

Julien Bisson : Journaliste et rédacteur en chef du magazine « Le 1 ».

: Journaliste et rédacteur en chef du magazine « Le 1 ». Camille Rochet : Psychologue et thérapeute de groupe spécialisée dans les couples. Auteure de Les 5 croyances qui empêchent d’être heureux en couple (éditions Larousse).

Psychologue et thérapeute de groupe spécialisée dans les couples. Auteure de Les 5 croyances qui empêchent d’être heureux en couple (éditions Larousse). Cécilia Commo : Psychanalyste, sexologue et thérapeute de couple. Auteure de Le couple parfait n’existe pas – éloge de l’imperfection amoureuse (Flammarion).

Aussi à l'antenne : la chronique "Ma vie de Parent" de Gwenaëlle Boulet.