Il est l’un des animaux les plus intelligents au monde, qui fascine autant qu'il effraie, tant il est souvent associé au macabre et à tout ce qui peut sembler sinistre dans l'imaginaire collectif.

C’est peut-être un animal qui ne vous inspire rien de bon. Un oiseau de mauvais augure… Qui fut pourtant célébré par les mythologies antiques et les peuples du Nord de l’Europe.

Mais dans la Bible et dans la chrétienté, cet oiseau est devenu un être maléfique, une créature du Diable.

Le corbeau dévalué dans les fables ou dans notre langue… Le Corbeau et le Renard de La Fontaine.

Le corbeau qui dénonce à coup de lettre et de coup de fil anonyme comme dans le film éponyme d’Henri-Georges Clouseau.

Mais la légende noire du corbeau commence à laisser la place à un regard beaucoup plus positif. De plus en plus de recherches scientifiques montrent que cet oiseau est doté de certaines compétences cognitives comparable à celle d'un enfant de 4 ans ou d’un chimpanzé.

Il est vrai qu’observer un corbeau peut devenir un spectacle fascinant…

Michel Pastoureau, historien médiéviste, archiviste paléographe et directeur d'études à l'École pratique des hautes études, installée à la Sorbonne, où il occupe depuis 1983 la chaire d'histoire de la symbolique occidentale. Il a publié une quarantaine d'ouvrages consacrés à l'histoire des couleurs, des animaux et des symboles.

📖 LIRE - Le Corbeau, une Histoire Culturelle (Seuil, octobre 2021).

Agatha Liévin-Bazin, éthologue et spécialiste du comportement animal. Plus d'informations sur son site.

📖 LIRE - Sociétés Animales – Ces Animaux qui vivent Ensemble (Circonflexe, mars 2021).

La chronique parentalité de Gwenaëlle Boulet : "Ma vie de parent"