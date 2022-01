Quel est le point commun entre Simone Veil, Keith Richards, Isabelle Huppert, Bill Gates, Vincent Bolloré, Jean-Jacques Goldman, Hillary Clinton, Jacques Chirac ou Anne Sinclair ? Ils ont été scouts !

Les bienfaits du scoutisme © Getty / filmstudio

Coup de projecteur ce matin sur les bienfaits du scoutisme, un mouvement créé par le Britannique Robert Baden-Powell. Initialement, un mouvement éducatif d'origine chrétienne qui a essaimé dans d'autres religions et qui connaît des versions laïques, non confessionnelles. Une image plutôt positive auprès d'une majorité de Français pour de multiples raisons. Apprentissage des valeurs collectives dans un monde individualiste, débrouillardise, citoyenneté, engagement social et environnemental. Nous verrons également pour quelles raisons certains parents refusent d'inscrire leurs enfants chez les scouts et essaierons d’y voir plus clair entre les différentes branches du scoutisme.

Et vous, racontez-nous vos souvenirs du scoutisme. Y avez-vous inscrit vos enfants ? Ou alors en est-il hors de question ? 01 45 24 7000, sans oublier les notes vocales sur l’appli France Inter.

Avec:

Adda Abdelli, Comédien et co-auteur de «Vestiaires», série courte sur le handicap diffusée sur France 2. Il signe aujourd’hui sa première BD sur les scouts avec Cédric Ghorbani (dessin).

Les scouts. Tome I : paroles de scout ! - Editions Michel Lafon, 2021.

Marie Mullet-Abrassart, Présidente des Scouts et Guides de France. Scout depuis l’âge de 7 ans.

Christophe Carichon, Historien et chercheur associé au Centre de recherche bretonne et celtique (Université de Brest). Spécialiste reconnu de l’histoire du scoutisme.

Il publie Grandes figures du scoutisme – Editions Artège, octobre 2021.

Patrice Huerre, Pédopsychiatre, psychothérapeute et psychanalyste. Psychiatre des hôpitaux.

Spécialiste des adolescents.

Chronique Ma vie de parent de Gwenaëlle Boulet