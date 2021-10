Faire face à l'inceste

Des témoignages forts pour raconter le crime de l’inceste. Des enfances défigurées, avec en commun, une mémoire traumatique tatouée dans le corps et l’esprit. Une onde de choc qui bouleverse toute une vie… Et ce silence des victimes imposées par les abuseurs, les violeurs.

Dans l’écrasante majorité, des hommes.

Le silence érigé par les agresseurs en arme de destruction massive… Avec de graves dégâts collatéraux.

Comment expliquer cette parole baillonnée ? Quelle est la complicité de notre société dans la cette conspiration du silence ? Comment se reconstruire après un inceste ?

Selon un récent sondage de l’Ispos, 1 Français sur 10 affirme avoir été victime d’inceste

Avec

Grégoire Delacourt , écrivain L'enfant réparé, Éditions Grasset

, écrivain L'enfant réparé, Éditions Grasset Charlotte Pudlowski Présidente et cofondatrice de Louie media, Ou peut-être une nuit Éditions Grasset

Présidente et cofondatrice de Louie media, Ou peut-être une nuit Éditions Grasset Bruno Clavier , psychologue clinicien et psychanalyste , L'inceste ne fait pas de bruit, ed Payot

, psychologue clinicien et psychanalyste , L'inceste ne fait pas de bruit, ed Payot Gwénaëlle Boulet chronique Ma vie de parent , Rédactrice en chef de Popi, Pomme d'Api

