Comment motiver les enfants à l'école?

Comment donner l'envie d'apprendre ? © Getty / PhotoAlto/Eric Audras

Leur donner l’envie d’avoir envie comme disait Johnny Hallyday. Leur donner l’envie d’apprendre. Encourager leur motivation. Allumer le feu de leur curiosité. Susciter leur intérêt.

Comment les enthousiasmer pour des matières qui les intéressent modérément ?

Comment expliquer que certains enfants éprouvent une joie sans pareille à l’idée d’aller à l’école ?

Alors que d’autres traînent les pieds, avec au mieux une indifférence polie pour les cours. Et au pire un ennui abyssal, qui peut conduire à un décrochage scolaire. Pourquoi certains professeurs savent susciter la curiosité de leurs élèves ?

Je me souviens de M. Santamaria qui avait le don de nous faire aimer l’économie, Adam Smith, Schumpeter, Ricardo et compagnie comme s’il s’agissait des Trois Mousquetaires !

Jean-Luc Aubert :psychologue, spécialiste de l’enfant et de l’adolescent. Il est également conférencier et, ponctuellement, chroniqueur radio ou télévision. Il a créé récemment une chaîne YouTube « Questions de psy » où il aborde tous les sujets concernant l’éducation, la famille, les enfants, les adolescents. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Mon ado et moi (Odile Jacob, 2015).

Livre: "Comment motiver son enfant à l'école" Lui (re)donner envie d'avoir envie Odile Jacob, Août 2021

Didier Pleux : docteur en psychologie du développement, psychologue clinicien, psychothérapeute et auteur de référence

Livre: Comment échapper à la dictature du cerveau reptilien Odile Jacob avril 2021

Cécile Lavaire: enseignante et coordinatrice pour cette année scolaire de l'école Vitruve une école publique un peu particulière qui fait partie de la Fédération des établissements scolaires publics innovants

Chronique de Gwenaëlle Boulet Rédactrice en chef d'Astrapi

