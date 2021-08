Pourquoi est-il important d'admirer ?

L’admiration c’est ce sentiment de joie, de plénitude face à une perfection, une beauté. Ce sentiment d’émerveillement qui élève et qui attire vers plus grand que soi. Quelles sont les bases d’une saine admiration qui met en joie et qui pousse à l’action ? Existe-t-il un risque à trop admirer ?

L’admiration élève, mais que dire quand on admire la célébrité ou la richesse, alors que l’acte d’admirer est d’abord une expérience de la beauté sous toute ses formes ? Et puis, avons-nous vraiment envie de fréquenter un individu qui n’admirerait jamais personne ? Une personne qui ne s’enthousiasmerait jamais pour une œuvre, un paysage, une idée, les qualités d’une autre personne…

Elément de réponse avec les philosophes Laurence Devillairs et Martin Legros ainsi qu'avec l’écrivain Michel Crépu.

Rediffusion de l'émission du 25/02/2020

