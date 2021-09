Mais aussi des conseils en matière de livres, d'alimentation, de plaisirs...

Quelques conseils pour réussir son breakfast du week-end ! © Getty / gradyreese

Tous les vendredis, le club du vendredi vous propose des idées pour votre congé de fin de semaine…

Cuisine, décoration, jardinage, lecture, activités sportives et mille et autres choses…

Et en cette rentrée, on s’intéresse au petit déjeuner du week-end…

Bien plus plantureux que celui de la semaine…

Des croissants au beurre de la boulangerie, des brioches maison, une baguette tradition, des scones tout chaud, du thé darjeling fumant, du chocolat chaud velouté, des smoothies fraichement mixés, des pancakes, des crêpes, mais aussi, un plateau de fromage, un cake au citron, des œufs pochés, des matcha latte, du saumon fumé…

Bref un repas libéré des diktat…

Gourmand à souhait, et convivial…

Nos invitées Lili Barbery-Coulon, Angèle Ferreux-Maeght et Sandrine Saadi vont vous donner envie de dresser une jolie table pour le breakfast du week-end…

Et puis le journaliste Eric Libiot vous conseillera un livre de poche et un polar qui procure un grand plaisir de lecture…

Et c’est le retour des chroniqueurs du vendredi…

Thibaut de Saint-Maurice, plus chic que jamais…

Guillemette Odicino, resplendissante…

Qui nous propose en début d’émission une nouvelle chronique qui m’excite déjà… L’ami.e du vendredi.

L’ami.e du vendredi c’est un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié…

Maïa Mazaurette qui ne supporte pas que je la vouvoie pendant l’émission…

C’est bien sûr le retour de la chronique sexo, qui m’excite aussi…

avec

Sandrine Saadi : Directrice artistique et photographe culinaire freelance basée à Lyon, Sandrine Saadi s’occupe du blog « Fraise et Basilic » spécialisé dans les recettes et les récits de voyages à la découverte de la cuisine du monde. Vous pouvez également retrouver certaines de ses recettes dans des magazines comme Version Femina ou Notre Temps.

Livre : Breakfast Gourmand, Marabout, 14 avril 2021.

Lili Barbery-Coulon : Professeure de Kundalini Yoga, auteure et gérante de son site « Lili Barbery » spécialisé dans le lifestyle et le bien-être au quotidien en passant par les voyages et autres recettes de cuisine.

Livre : Pimp My Breakfast, Marabout, 11 avril 2018.

Chroniques :

Guillemette Odicino et mes ami-e-s imaginaires :

Mrs Dalloway ou la futilité comme arme de défense

Maïa Mazaurette sexo :

Le petit-déjeuner sexuel…

Thibaut de Saint Maurice :

Pourquoi croit-on que les tartines beurrées tombent toujours du mauvais côté?

La recette d’Angèle Ferreux-Maeght :

Petit-déj salé et chronobiologie

La sélection d’Eric Libiot :

Jean-Claude Carrière, Contes Philosophiques du Monde Entier, L’Abeille Plon, août 2021.

Kuo-Li Chang, Le Sniper, son Wok et son Fusil, Gallimard, 9 septembre 2021.

