Cuisine, décoration, jardinage, voyage, lecture et mille autres choses… On vous propose plein d'idées pour bien récupérer ce week end à commencer par quelques petites astuces en matière de cuisine vapeur, une recette de couscous et des gâteaux vapeur. Sans oublier une petite sélection de lectures…

Quelques petits conseils en matière de cuisine vapeur du repas au dessert ! © Getty / Karunyapas Krueklad / EyeEm

On s’intéresse aux bienfaits de la cuisine vapeur, un mode de cuisson sans doute né en Chine il y a environ 10 000 ans.

Puis des conseils pour des repas sains et savoureux… Notre chef Grégory Cohen vous délivre la recette vapeur préférée de nombreux Français : le couscous !

Les journalistes Christilla Pellé-Douël et Julien Bisson évoquent le plaisir de lire l’œuvre pour adulte de Roald Dahl.

Jacqueline Petroz partage sa passion pour les livres de poche à l’occasion du festival Lire en poche ce week-end à Gradignan.

Thibaut de Saint Maurice vous propose une petite philosophie de la connerie.

Et Maïa Mazaurette, la chroniqueuse qui ne supporte pas que Ali la vouvoie pendant sa chronique…

Laurent Guez , journaliste, directeur éditorial Food pour le groupe Les Echos – Le Parisien.

, journaliste, directeur éditorial Food pour le groupe Les Echos – Le Parisien. Jacqueline Petroz, journaliste et critique littéraire. Elle tenait notamment la chronique "Livre en poche" sur France Inter. Elle viendra nous parler du festival « Lire en Poche » de Gradignan. Elle nous parlera de "les déshérités "de Catherine Bardon chez Pocket. L'exil mais avec un souffle de vie extraordinaire.

