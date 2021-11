Avec entre autres "Doctor Who", "Sex éducation", "Meurtres au Paradis", "Studio 60 on the sunset strip", "Entourage", "The Marvelous Mrs Maisel", "Breaking Bad", "Seinfeld", "Les Sopranos" ou encore "That 70’s show"…

Les séries classiques qui font du bien © Getty / Jose Luis Pelaez Inc

Avec

Xavier Leherpeur, journaliste et critique de cinéma/séries, anime l'émission « Une Heure en Séries » le samedi à 20h sur France Inter. Une sélection 100% britannique avec Doctor Who, Sex éducation et un polar régressif : Meurtres au Paradis.

Marianne Levy, journaliste, critique cinéma/séries, chroniqueuse, romancière et scénariste. On peut la retrouver sur son blog I love TV so what ? Studio 60 on the sunset strip, Entourage et The Marvelous Mrs Maisel.

Camille et Julie Berthollet, duo violoncelle/violon, Camille a remporté l’édition 2014 de l’émission « Prodiges » sur France 2 et est en tournée dans toute la France accompagnée de sa sœur qui partage la même passion (prochaine date le 20 novembre au théâtre du Luxembourg de Meaux). Elles nous offrirons une jolie pause musicale en reprenant des génériques de séries cultes.

Leur nouvel album « Séries » sortira le 19 novembre.

Chroniques

Guillemette Odicino pour "L’Ami.e du vendredi" : Kendal le fils maudit de Succession. Elle évoquera les séries Gilmore Girl et Les Dames de la Côte ou Mad Men.

Aïda N’Diaye : La chronique philo – Les Prénoms. Elle nous parlera de Sex Education et de Homeland.

Christilla Pellé-Douël et le livre d’Anthony Palou "Dans ma rue y avait trois boutiques" (Les Presses de la cité). Retour drôle et un brin nostalgique (mais pas trop) sur les petits commerces. Elle nous parlera également de Breaking Bad.

Julien Bisson vous propose de rappeler les mille qualités de "Seinfeld", désormais disponible sur Netflix. Et pour la seconde, j’hésite entre Les Sopranos (histoire d’évoquer la sortie du film The Many Saints of Newark, préquelle de la série), ou That 70’s show, sitcom unique dans mon cœur, et dont je viens d’apprendre qu’une suite allait sortir (That 90s show).

Grégory Cohen nous partager sa recette d’endives au jambon.