Les jeux de société en famille ou entre amis © Getty / valentinrussanov

Un marché du jeu en plein essor. La crise sanitaire a même eu un effet bénéfique sur le secteur du jeu. L’an dernier, 30 millions de boîte de jeu vendu dans notre pays. Quelles sont les tendances du moment ? Coup de projecteur notamment sur les jeux narratifs.

Alors que 1500 jeux sortent chaque année dans le monde, nous vous aiderons à y voir plus clair…

Cynthia Rebérac, commissaire général du Festival International des Jeux de Cannes.

Martin Vidberg, conseillé du Festival des jeux de Cannes. Dessinateur, scénariste, interprète. Il dessine pour le Monde et L’Equipe. Spécialiste des jeux de société modernes sur « unmondedejeux.blog.lemonde.fr »

Pierre-André Joly ALIAS Maxildan, Jury. Animateur sur « LeStream.fr », une chaîne Twitch créée par Squeezie et Cyprien, qui diffuse des émissions liées aux jeux vidéo et jeux de société. Il présente désormais les nouveautés ludiques à un public de gamers attitrés par le plaisir de se retrouver entre amis autour d’une table. Il est aussi présent sur Youtube et présente sur sa chaîne les nouveaux jeux de société qui sortent chaque semaine.

Mathieu Rivéro qui se décrit sur Twitter comme étant « romancier, éditeur, traducteur », faisant des « trucs de jeux (de société) ». Rédacteur en chef adjoint de "Ludovox".

Alexandre Jelonek (Casté au HF), directeur général au sein de l'entreprise BLUBLER'S FACTORY.

BLUBLER'S est un jeu de carte qu’il a co-créé avec son ami Amine pendant le 1er confinement et qui a été lancé officiellement entre mars et juillet 2021. Ils ont aujourd’hui la chance de collaborer avec de grands magasins parisiens comme Le Bon Marché.

Guillemette Odicino et son Ami du vendredi – Columbo

Ses Jeux préférés : Scrabble, Trivial Poursuit, Times Up, Contrario, Trou du cul (ou président si on veut faire plus chic)

Grégory Cohen, chef cuisinier pour sa recette.

Jeux préférés en famille : Times up ; Pictionary ; Trivial Poursuit ; Burger quizzzz

Jeux préférés entre amis : Jeux de cartes, gin, poker, Rami ; jeux de rôles Donjon & Dragons

Thibaut de Saint Maurice, la chronique philo – Philosophie de la tricherie

Jeux préférés avec les enfants : Monopoly, Labyrinthe, Kem’s

Jeux préférés entre amis : Tarot, Monopoly, Scrabble