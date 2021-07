Selon Santé Publique France, la durée moyenne de sommeil quotidien des Français est passée sous la barre des 7 heures… Et si, face à une dette de sommeil qui devient chronique dans notre pays, on s’administrait un remède simple, efficace, et qui ne coûterait rien à l’Assurance Maladie ?

