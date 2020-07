L'urbex, cette activité qui consiste à photographier de lieux abandonnés, fait de plus en plus d'adeptes. Ils attirent car la nature y a repris ses droits et construit dans ces lieux assoupis un nouveau décor qui se superpose à l'ancien.

Le sanatorium de Grabowsee en Allemagne , un lieu de prédilection pour l'urbex © Getty / picture alliance

Tim Hannem pratique ce que l’on appelle l’urbex. Contraction d’urbanisme et d’exploration, cette activité vise à photographier des lieux ou, libérés de l’homme, la nature a repris ses droits.

Orphelinats, hopitaux, usines, villas

Il débusque ainsi aussi bien d’anciennes maisons de particuliers que des sites industrielles. Il pourra s'agir d'anciens orphelinat, d'anciens hôpitaux, des usines mais aussi des villas , des châteaux, tous à l'abandon.

Manoir aux trois colonnes

Parmi ses découvertes, Tim se souvient particulièrement de ce manoir aux trois colonnes dans le département de l’Essonne. Celui-çi est livré à lui-même depuis la fin de la dernière guerre. Le parc qui l’entoure ne fait plus qu'un avec le manoir.

Une jungle

Dans le parc Tim a découvert la démesure. Les massifs, les pelouses, les arbres ont envahi l'espace. Cette jungle entoure tout le manoir qui est devenu invisible.

Les murs tiennent grâce aux arbres

Passé cette barrière Tim tombe sur trois bâtiments d'époques différentes. Un manoir du début du 19 eme siècle, des écuries du 17 eme et un cloître du début 20 eme. Tous sont envahis par des ronces, du lierre. Des arbustes poussent sur les toits. Le cloître est transpercé par des troncs. Les bâtiments sont vivants grâce à la sève des arbres.

Cette nature retarde le moment de l'oubli

Tim au micro d'Emmanuel Moreau

Urbex Europe, 35 lieux secrets et abandonnés en France et en Europe, aux éditions Arthaud.