Nous sommes toujours en direct de La Rochelle et les artistes de notre playlist aujourd’hui sont presque tous venus fêter avec vous la 36e édition des Francofolies ! Mais aussi Eddy de Pretto, Clou, Rover, Woodkid, Louis Chedid.

Les Francofolies de La Rochelle - Part 2 avec Feu! Chatterton, Benjamin Biolay, Stephan Eicher… © Getty / KARRASTOCK

La playlist à l'occasion de la seconde journée aux Francofolies

Eddy de Pretto a récemment enflammé les Bouffes du Nord à Paris. Voici un extrait de "À tous les bâtards", son dernier album. Son verbe sans filtre, âpre et sexuel, convoque la nuit, la fête et la drogue sans aucun artifice. Eddy de Pretto, c'est la chanson française qui fait un pas de côté et le rap français qui n'a désormais plus peur d'être sensible.

S’il n’est pas aux Francos cet été, ces quinze nouveaux titres restent à découvrir lors d’une tournée des Zénith et des grandes salles comme le Bataclan qui débutera en octobre 2021. Eddy de Pretto cite aussi bien Frank Ocean, Kanye West que Claude Nougaro parmi ses influences. Il défriche des territoires inconnus où les thèmes et les sonorités qu'il emprunte au rap fricotte avec les grands noms de la chanson française. Le 5 juillet dernier, Eddy de Pretto renouait avec le live avec un concert dans le magique théâtre des Bouffes du Nord, ému de ressentir à nouveau l'ambiance d'une salle de concert avec son public.

Eddy de Pretto - Freaks

Hier soir, elle a eu des frissons et en a procurer à son tour. Ce n’était pas "la fête de trop" pour Jane Birkin qui était l’invitée d’honneur de la carte blanche de Francis Cabrel, et qui nous a enchantée. Voici un extrait de son dernier album "Oh pardon tu dormais", réalisé par Etienne Daho.

Entretien avec Victor Solf , en concert à la Cigale le 6 Octobre 2021. L'occasion de vivre en live son premier album, intitulé "Still. There's Hope". Enregistré dans la grisaille du confinement, il apporte ses couleurs nacrées et lumineuses avec un message d'espoir et d'optimisme

Victor Solf - How Did We ? (ft ZéFire)

Jane Birkin - Ces murs épais

Sublime mélodiste magnifiée par une voix cristalline accompagnent des textes sensibles et percutants. Son univers folk au service de sa voix claire s'articule autour de thèmes sensibles, nostalgiques et emprunts de pop-culture. Le premier album de Clou "Orages" est paru à la mi-septembre.

Clou - Si t'étais moi

"L’errance" en français, errance dans les jolies petites rue de cette charmante ville de la Rochelle où il fait bon écouter de la musique live avec les Francofolies ou tout simplement se perdre dans les dédales des ruelles… Rover, projet solo du français Timothée Régnier, Rover propose une pop mélodique 'haute couture' influencée par The Beates, et David Bowie entre autres. Ses deux premiers albums ("Rover" en 2012 et "Glow" en 2015) ont été salués par la critique et lui ont permis de donner des concerts partout en France mais aussi à l'étranger. Nouvel album 'Eiskeller' disponible depuis le 7 mai 2021 est l’étonnant résultat d’un confinement dans le confinement en quelques sortes. Rover a raconté la genèse de ce nouvel opus. Il a installé ses instruments de musique, dans une ancienne glacière Bruxelloise.

Rover - Roger moore

Il est un des seuls artistes français, nommé aux Grammy Awards cette année, c’est la fierté nationale ! La gloire de l’électro français, cinéaste et musicien, son travail, ses productions recherchées repoussent constamment les limites, ses concerts s’apparentent à des œuvres grandioses, artisans des clips à succès de Yelle, Nolwenn Leroy ou encore The Shoes, mais aussi pour des artistes internationaux comme Katy Perry, Drake, et surtout Lana Del Rey, avec qui il a aussi collaboré sur scène. C'est parti pour Woodkid.

Entretien avec Philippe Katerine qui a, dès le début de sa carrière, imposé son style décalé et revigoré la chanson française en lui insufflant une bonne dose d'insolence et de sophistication. Parallèlement à ses propres créations, il travaille pour des amis, et quand il fait l’acteur, il gagne un César !

Woodkid - Highway 27

Billie Eilish - Your power

C'est l'un des duos cultes de l’année 1986, entre The Sparks et Catherine Ringer, qui raconte que la rencontre s’est fait lors de la petite tournée américaine des Mitsoukos. Ils étaient à Los Angeles (la ville des Sparks) et eux sont venus dans les loges. Ce sont des artistes férus de musique européenne. Quand ils leur ont dit : on aime ce que vous faites, il faudrait faire quelque chose ensemble, ils étaient émerveillés ! Ils ont fait trois chansons ensemble, Singing In The Shower, Live in Las Vegas et Hip Kit sur l’album Marc et Robert. La vidéo de Singing In The Shower a été faite avec le faiseur de clip de The Cure, Tim Pope. Une belle aventure qui a cartonné en Europe Il y avait beaucoup de complicité entre nous, on riait. On se revoit toujours avec plaisir. Ils étaient venus pour les 30 ans des Rita à la Cigale. Ce sont des amis précieux.

Rita Mitsouko et The Sparks - Singing in the shower

Un tour de piste avec Benjamin Biolay qui fait la tournée des grands festivals cet été ! La semaine dernière, il a fait son retour aux Nuits de Fourvière le temps de deux concerts. C’était sa sixième participation au festival, de la ville dont il est originaire. Il revient avec un neuvième album studio qui fait la part belle au rock et "aux sources d’une pop orchestrale à la fois virtuose et totalement décomplexée". Sorti il y a un an, "Grand Prix" a été inspiré par la passion dévorante de l’artiste pour la Formule 1.

Benjamin Biolay - Souviens-toi l'été dernier

La dernière fois qu'il est monté sur scène c'était pour célébrer une histoire de famille hors du commun aux côtés de ses enfants Anna, Joseph et Matthieu (-M-), lors d'une tournée à guichets fermés. Cela fera plus de 7 ans que Louis Chedid n'aura pas tourné sous son nom. Les Francofolies sera l'occasion d'écouter à nouveau ses mélodies intemporelles qui nous ont accompagnés pendant 40 ans (Ainsi soit-il, Ann entre autres). Il sera demain sur la scène des Coursives à 14h30 avec Jeanne Cherhal, le coup d’envoi d’une belle série de dates.

Louis Chedid - T'as beau pas être beau

Et maintenant, une cover du titre "Duo" extrait du superbe album "Confessions" de Philippe Katerine, qui s’entoure d’Angèle et de Gonzales pour un décalage absolu. Ils chantent duo à trois voix, oui, ça ne m’étonne pas ! une chose est sûre, aucun d’entre eux ne se s’est fait vacciner contre le second degrés et c’est une excellente nouvelle !

Philippe Katerine, Angèle et Chilly Gonzales - Duo

Ils sont doués pour pratiquer un rock nourri de slam, de littérature, d’ironie et de beaucoup de finesse. Après un premier album couronné de succès qui en a fait les figures de proue de la nouvelle chanson française et une tournée épique achevée à l'Olympia, Feu! Chatterton revient pour nous livrer son tout nouvel album, "Palais d’Argil", ce soir sur la scène des francofolies à 18h30.. Électricité, romantisme et vertige au programme !

Feu! Chatterton - Monde nouveau

Stephan Eicher Ft Traktorkestar

