Aujourd'hui, la platine de Charline Roux se déplace dans la cuisine d'un meilleur ouvrier de France : le chef de Philippe Etchebest qui viendra donner son top 5 des chansons à écouter dans ladite cuisine.

La boutique de vinyle éphémère de l'été rouvre ses portes sur France Inter. Et pour ce troisième numéro, Charline Roux convoque les Blacks Keys avec un titre qui va nous donner la fièvre mais qui n'a aucun rapport avec le coronavirus. Au programme également de la chanson française avec Alain Souchon et Bertrand Belin et un passage par la montagne en fin d'émission avec Moodoid.

Avant ça, à 15h30 comme tous les jours, un invité investit la platine de l'émission, et à la manière de Rob, le héros du roman de Nick Hornby, nous fait écouter son top 5 musical. Et aujourd'hui c'est un chef étoilé et meilleur ouvrier de France qui s'y colle. Pendant 18 semaines on l'a retrouvé tous les mercredis soirs dans notre poste de télévision sur M6 dans le concours de cuisine Top Chef. Le chef bordelais Philippe Etchebest nous a mitonné son top 5 à écouter au milieu des fourneaux.

Le top 5 de Philippe Etchebest : 5 chansons à écouter dans sa cuisine

"Under Pressure" - Queen ft. David Bowie "La mamma morta" - Maria Callas "The long and the winding road" - The Beatles "Les cornichons" - Nino Ferrer "Antisocial" - Trust

