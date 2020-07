La boutique de disque de l'après-midi de France Inter s'exporte aux Etats-Unis aujourd'hui et part à la rencontre d'un.e français.e qui a fait la fierté de l'hexagone outre-atlantique. Elle s'appelle Nicky Doll et fut la première française à participer à l'émission culte RuPaul's Drag Race.

The Clash à la Brixton Academy en 1984 © Getty / Pete Still

Sur la platine de Haute Fidélité aujourd'hui, de l'éclectisme. Il sortira son 7ème album All Rise le 28 août prochain mais nous en a déjà livré un extrait. Lui c'est Gregory Porter et son single "Revival" dont le sublime clip a été vu plus de 3 millions de fois sur YouTube.

Retour en France ensuite avec le chanteur à une lettre : M qui en plein été et pour le Secours Populaire a sorti une nouvelle chanson intitulée "Crois au printemps" ; mais aussi avec une chanteuse qui nous incite à retourner dans les salles obscures cet été : Clou et son titre "Comme au cinéma".

Enfin pour terminer l'émission on prend l'Eurostar direction Londres avec the Clash et avant Manchester et le stade d'Old Trafford à la rencontre d'Eric Cantona, ou plus exactement à la rencontre de Raymond Bizarre qui est lui parti à la rencontre d'Eric Cantona, c'est en tout cas le titre de son morceau.

Entre temps, on s'exile à New-York rencontrer celle qui a fait rayonner la France dans une émission de télé américaine devenue culte : RuPaul's Drag Race, la célèbre compétition de drag queen animée par la reine des queen : RuPaul. Cette année, pour la première fois une française était de la partie. Elle s'appelle Nicky Doll (ou Karl Sanchez de son vrai nom) et fut éliminée à la cinquième semaine du concours après un "playback pour votre vie" (ou lip sync for your life en VO) sur la chanson "Heart to Break" de Kim Petras. Et comme le lip sync for your life est l'épreuve mythique de RuPaul's Drag Race, on lui a demandé son top 5 des chansons pour gagner cette terrible épreuve.

Le top 5 de Nicky Doll : 5 chansons pour gagner un lip sync for your life

"Braveheart" - Neon Jungle "Fuego" - Eleni Fourreira "Tandem"- Shy’m "WTP" - Teyana Taylor "Sex to the Devil" - Icky Blossom

