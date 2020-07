Pour la dernière de Haute Fidélité de la semaine, une émission placée sous le signe de la sororité puisque c'est la chanteuse Hollysiz qui vient nous livrer son top 5 musical, un top 5 à écouter avec sa soeur.

Hollysiz en février 2019 © AFP / MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency

Ca va piquer aujourd'hui dans Haute Fidélité, non pas parce que les disques de la boutique se sont rayés pendant la nuit mais parce qu'on commence l'émission avec des Cactus, enfin "Les Cactus", tube de Jacques Dutronc repris par le duo Alex Turner/Miles Kane alias The Last Shadow Puppets.

On puisqu'on est bien en Angleterre, on y reste avec Alt-J, et les Stranglers avant de partir au soleil avec l'électro-pop sucrée de l'Impératrice et de remonter le temps en 1982 avec Prince, à moins que ce soit en "1999"...

Entre temps, la chanteuse HollySiz se prête au délicat exercice du top 5. En 2013, elle nous a fait tous fait danser en nous ordonnant de revenir vers elle avec son single "Come Back to Me", single qui a fait danser les fans d'Indochine, dont elle assurait la première partie au Stade de France en 2014. En 2018, plutôt que de parler elle décidait de sortir son deuxième album, Rather than talking. Aujourd'hui, elle revient avec un nouveau sigle, préfigurant un nouvel album et une future tournée, intitulé "Sister" en hommage à sa soeur de coeur. Pour l'occasion, Charline Roux lui a demandé de concocter son top 5 des chansons à écouter avec sa soeur.

Le top 5 d'HollySiz - 5 chansons à écouter avec sa soeur

"You've got a friend" - Carole King "Bad Girls" - M.I.A "Resiste" - France Gall "Sing sing sing" - Andrew Sisters "Kalemba ( Wegue Wegue)" - Buraka Son Systema

La programmation musicale de l'émission